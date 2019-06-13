السعودية: رابط جدارة لأسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1440

أكد المتحدث باسم وزارة التعليم السيد مبارك العصيمي اليوم الخميس أن وزارته ستتنشر أسماء المرشحات للوظائف التعليمية للعام 1440 عبر بوابة جدارة الالكترونية خلال اليوم.

وطرحت بوابة جدارة الالكترونية عدداً من الوظائف في برنامج جدارة الخدمة المدنية السعودية اليوم الخميس إلى جانب الإعلان عن أسماء المرشحات للوظائف التعليمية لعام 1441.

رابط التسجيل في وظائف جدارة للخدمة المدنية 1440 اضغط هنا

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توفر بوابة جدارة الالكترونية فرص التسجيل للوظائف الشاغرة للخريجات في المملكة العربية السعودية عبر تسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم ودرجاتهم العلمية المتقدمة، وخبراتهم العملية.

يعتمد نظام جدارة على التدقيق الآلي لطلبات المتقدمين للوظائف تليها عملية الترشيح الآلي للوظائف طوال العام كما يتيح التواصل مع المسؤول عن المرشحين بطريقة مباشرة عبر الرسائل النصية والايميل، بحسب "عرب نيوز".