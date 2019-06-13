تراند اليوم : كشف نقاط شهادة التعليم الابتدائي 2019

كشف نقاط شهادة التعليم الابتدائي 2019 ،وأعلنت وزارة التربية الوطنية نتائج شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي دورة ماي 2018 2019 ،وأعلن وزير التربية الوطنية في الجزائر على أمواج الاذاعة الجزائرية القناة الاولى اليوم أن موعد اعلان نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 سيكون يوم 16 جوان 2019.

وأضاف أنه بامكان جميع المترشحين الاطلاع على نتائجهم من خلال الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عبر رابطه الرسمي .

وأشار إلى أنه يكفي فقط رقم التسجيل والرم السري الذي تم استعماله عن التسجيل أول منرة الموجود اسفل الاستدعاء، ثم الاجابة على السؤال العشوائي وأخيراً الضغط على زر استظهار النتيجة.

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نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 جميع الولايات

تعلن نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2018 لجميع الولايات في وقت واحد من خلال موق الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات cinq.onec.dz . ويمكن الاطلاع على النتائج بالطريقة التالية :

الدخول الى موقع اعلان نتائج شهاة التعليم الابتدائي 2018 ادحال اسم المستخدم و القم السري الضغط على استظهار النتيجة

كل تلميذ تحصل على معدل 5 من 10 يعتبر ناجحا , أما التلاميذ الذين لم يتحصلوا على معدل 5 من 10 فيمكنهم النجاح بطريقة اخرى تتمثل في احتساب معدلات الفصول العادية