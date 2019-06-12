تردد قناة كويست عربية الجديد على النايل سات 2019

فاجأت قناة "كويست عربية" مشاهديها بإعلان توقفها عن البث في الأول من شهر أيار/مايو الجاري، وحصل ذلك بعبارة مقتضبة تمر في الشريط الإخباري أسفل الشاشة:

"مشاهدينا الكرام يرجى اخذ العلم بأنه ابتداءً من 1/5/2019 سيتم وقف بث قناة كويست عربية. تتوجه أسرة القناة بالشكر الجزيل لكل من شاركنا في هذه المغامرة".

Advertisements

ولم تنجح جميع المحاولات لأخذ تعليق من القناة حول سبب الخطوة المفاجئة، علماً أنه في غضون ساعات قليلة، تم أيضاً إغلاق موقع القناة عبر الإنترنت وكافة صفحاتها في شبكات التواصل الاجتماعي، في خطوة تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول قناة نجحت سريعاً في حجز موقع لها ضمن قائمة القنوات المعروفة لدى الأسر العربية.

ومن أبرز برامج القناة: "من أجل البقاء"، "ما بين العلم والخيال"، "كيف صُنعت"، "الورشة"، "أيفرست: الوصول إلى القمة"، "قسوة الطبيعة"، "كيف ننقذ كوكبنا"، "شركاء البقاء"، "رجل في مواجهة البرية"، "دليل البقاء"، "صيد بلا حدود"، "مطاردو العواصف"، "كائنات قاتلة"، "حكاوي"، "استراتيجية الهروب"، "السيطرة على العقول"، "اختبارات مجنونة"، "إطلع برا"، "نحدّي النخبة" وغيرها من عشرات العناوين الوثائقية.

فهل طاولت القناة أزمة مالية حادة نتيجة قرار من الجهات المشرفة عليها؟ أم أن خلافاً حول حقوق مالية وقانونية أدى إلى "وأد" القناة في مهدها؟

