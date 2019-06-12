مشاهدة قناة المملكة بث مباشر للجمهور في الأردن

وافق مدعي عام عمّان على الإفراج عن مالك قناة "الأردن اليوم" التلفزيونية ومقدمة برامج فيها بكفالة بعد ساعات من توقيفهما على خلفية شكوى تقدم بها مدير قوات الدرك ضدهما، حسبما أفاد مصدر قضائي أردني لوكالة "فرانس برس".

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وقال المصدر إن "مدعي عام عمّان وافق على إخلاء سبيل مالك قناة الأردن اليوم، محمد العجلوني، والإعلامية رنا الحموز، إحدى مذيعات القناة، بكفالة عدلية بعد عدم ممانعة مدير عام قوات الدرك اللواء حسين الحواتمة".

وكان مدعي عام عمّان قد قرّر في وقت سابق يوم الأحد توقيف العجلوني والحموز أسبوعاً واحداً على خلفية شكوى تقدم بها مدير قوات الدرك ضدهما، بحسب مصدر قضائي أردني. وأوضح المصدر أنّ "العجلوني والحموز أوقفا بتهمة مخالفة قانون الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالذم والقدح" بدون مزيد من التفاصيل.

وكانت الحموز التي تقدم برنامج "عالرابع" قد انتقدت تصريحات لمدير الدرك أدلى بها لقناة "المملكة" وانتقد فيها مشاركة عسكريين متقاعدين في تظاهرات ورأى أنه قد تقف وراءها "مصالح شخصية" أو "قد تكون مدعومة من جهات خارجية".