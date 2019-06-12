تنسيق الثانوية العامة 2019 والمدارس التي يمكن الالتحاق بها بعد الشهادة الإعدادية

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
تتزايد التساؤلات بين طلبة الصف الثالث الإعدادي عن تنسيق الثانوية العامة والمدارس التي يمكن للطالب الالتحاق بها بعد الشهادة الاعدادية والبديلة عن الثانوية العامة المعروفة .
وتتزايد التساؤلات حول مدارس مبارك كول ، والتمريض ، والعديد من المدارس الأخري ، حيث يقف الطالب حائراً أمام العديد من الاختيارات والتى تكون لها معايير معينة مثل المجموع وانواع المدارس البديلة للثانوية العامة ، والثانوية الفنية سواء كان تمريض ، صناعي ، زراعي ، تجاري و فندقى بالإضافة الي المدارس الثانوية العسكرية ومدارس المتفوقين .
ولهذا يقدم لكم موقع نجوم مصرية الخيارات المتاحة أو المدارس التى يمكنكم التقديم اليها وكافة التفاصيل عن كيفية التقديم وخلافه .
تقديم مابعد الشهادة الاعدادية 2019
- الثانوية العامة : يمكنك القبول في هذا النظام وفقاً لمعايير مجموع الشهادة الاعدادية التى تتحدد بحسب المحافظة وفقا لعدد الطلاب والأماكن المتاحة بالمدارس بالمحافظة المنتمي إليها ، وقد يصل المتقدمين للثانوية العامة لأكثر من نصف خريجي الشهادة الإعدادية ، ويتم زيادة التنسيق أو تقليله من قبل المدارس بحسب احتياجات كل مدرسة من الطلاب .
- الثانوية الصناعية : وهذا النوع يضم نظامين ، نظام الثلاث سنوات وأخر الخمس سنوات ويعتمد هذا النظام على الدراسة العملية ، كما يتم إدخال مناهج الجدارات لغالبية المدارس الفنية تمهيداً لتعميمها فى باقى المدارس.
- الثانوية الزراعية : يقبل جميع الطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية أو الشهادات المثيلة لها ، بنظام العام والمهنى .
- الثانوية التجارية والفندقية : يكون الدراسة بها بالجانب النظري باستنثاء الثانوية الفندقية ، وتقوم الوزارة بدراسة إدخال تخصصات جديدة لتوافق سوق العمل ، ويحصل الطالب بعد تخرجه من هذه الثانوية على شهادة الدبلوم.
تنسيق القبول فى الثانوية العامة 2019
والأن اليكم تنسيق الثانوية العامة بمحافظات مصر :
شروط مدارس المتفوقين 2019
- أن يكون عمر الطالب لا يزيد عن 18 سنة فى شهر اكتوبر .
- ان يكون حاصلاً على شهادة الاعدادية لهذا العام.
- ان يكون حاصلاً على نسبة 98% لأعلى ، وأن يكون حاصلاً على الدرجة النهائية في مادة واحدة كحد أدنى من المواد : اللغة الانجليزية ، العلوم ، الرياضيات ، أو أن يكون حاصلا على الدرجة النهائية في مادتين من المواد الثلاثة .
- أن يجتاز الطالب امتحان القبول بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.
شروط التقديم فى التمريض 2019
- ان يكون مجموع الطالب فى الشهادة الإعدادية لا يقل عن 250 درجة .
- أن يكون الطالب حاصل على 45 درجة كحد أدنى في اللغة الانجليزية .
- ان لا يقل السن 15 عاماً ولا يزيد عن 18 عام بدءً من شهر أكتوبر القادم .
شروط التقديم فى الثانوية العسكرية 2019
- موافقة ولي أمر الطالب.
- لا يزيد عمر الطالب عن 17 عام ولا يقل عن 14 عام.
- أن يكون والد ووالدة الطالب مصريين.
- اجتياز الطالب لجميع الاختبارات المقررة.
- أن يكون الطالب لديه مهارات معينة تؤهله فى المستقبل.
شروط التقديم في مدارس مبارك كول 2019
- أن يكون الطالب لديه لياقة بدنية عالية.
- اجتياز الكشف الطبى.
- ان يكون خريج سنة 2019 ، وأن يكون من محافظة الجيزة.
- ألا يزيد عمر الطالب أو الطالبة عن 18 سنة في أول أكتوبر.
- يحصل الخريج على مؤهل دبلوم نظام الثلاث سنوات ، وتعتبر هذه المدة شاملة الدراسة والتدريب.
شروط القبول بمدرسة الضبعة النووية 2019
- أن يكون الطالب يحمل الجنسية المصرية ، كما أن والد الطالب ووالدته مصريين.
- ان يكون خريج نفس سنة التقديم.
- ألا يقل مجموع الطالب عن 260 درجة إذا كان من محافظة مطروح ، وإذا كان من محافظة مختلفة فلا يقل عن 265 درجة.
- ألا يزيد عمر الطالب المتقدم عن 18 عاما فى 1 اكتوبر لعام 2019.
- وأن يكون الطالب حاصل على اللغة الانجليزية والعلوم والرياضيات بنسبة 90% من مجموع الدرجات
- ان يكون الطالب قادر علي استخدام الحاسب الآلي.
- واجتياز الطالب المتقدم الاختبارات الطبية و العلمية والمقابلة الشخصية وكشف الهيئة.