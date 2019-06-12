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تنسيق الثانوية العامة 2019 والمدارس التي يمكن الالتحاق بها بعد الشهادة الإعدادية

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تتزايد التساؤلات بين طلبة الصف الثالث الإعدادي عن  تنسيق الثانوية العامة والمدارس التي يمكن للطالب الالتحاق بها بعد الشهادة الاعدادية والبديلة عن الثانوية العامة المعروفة .

وتتزايد التساؤلات حول مدارس مبارك كول ، والتمريض ، والعديد من المدارس الأخري ، حيث يقف الطالب حائراً أمام العديد من الاختيارات والتى تكون لها معايير معينة مثل المجموع وانواع المدارس البديلة  للثانوية العامة ، والثانوية الفنية سواء كان تمريض ، صناعي ، زراعي ، تجاري و فندقى  بالإضافة الي المدارس الثانوية العسكرية ومدارس المتفوقين .

ولهذا يقدم لكم موقع نجوم مصرية الخيارات المتاحة أو المدارس التى يمكنكم التقديم اليها وكافة التفاصيل عن كيفية التقديم وخلافه .

تقديم مابعد الشهادة الاعدادية 2019

  • الثانوية العامة : يمكنك القبول في هذا النظام وفقاً لمعايير مجموع الشهادة الاعدادية التى تتحدد بحسب المحافظة وفقا لعدد الطلاب والأماكن المتاحة بالمدارس بالمحافظة المنتمي إليها ، وقد يصل المتقدمين للثانوية العامة لأكثر من نصف خريجي الشهادة الإعدادية ، ويتم زيادة التنسيق أو تقليله من قبل المدارس بحسب احتياجات كل مدرسة من الطلاب .
  • الثانوية الصناعية : وهذا النوع يضم نظامين ، نظام الثلاث سنوات وأخر الخمس سنوات ويعتمد هذا النظام على الدراسة العملية ، كما يتم إدخال مناهج الجدارات لغالبية المدارس الفنية تمهيداً لتعميمها فى باقى المدارس.
  • الثانوية الزراعية : يقبل جميع الطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية أو الشهادات المثيلة لها ، بنظام العام والمهنى .
  • الثانوية التجارية والفندقية : يكون الدراسة بها بالجانب النظري باستنثاء الثانوية الفندقية ، وتقوم الوزارة بدراسة إدخال تخصصات جديدة لتوافق سوق العمل ، ويحصل الطالب بعد تخرجه من هذه الثانوية على شهادة الدبلوم.

تنسيق القبول فى الثانوية العامة 2019

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والأن اليكم تنسيق الثانوية العامة بمحافظات مصر :

تنسيق الثانوية العامة

تنسيق الثانوية العامة 2019 

تنسيق الثانوية العامة 2019

تنسيق الثانوية العامة 2019

تنسيق الثانوية العامة 2019

تنسيق الثانوية العامة 2019

شروط مدارس المتفوقين 2019

  • أن يكون عمر الطالب لا يزيد عن 18 سنة فى شهر اكتوبر .
  • ان يكون حاصلاً على شهادة الاعدادية لهذا العام.
  • ان يكون حاصلاً على نسبة 98% لأعلى ، وأن يكون حاصلاً على الدرجة النهائية في مادة واحدة كحد أدنى من المواد : اللغة الانجليزية ، العلوم ، الرياضيات ، أو أن يكون حاصلا على الدرجة النهائية في مادتين من المواد الثلاثة .
  • أن يجتاز الطالب امتحان القبول بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.

شروط التقديم فى التمريض 2019

  • ان يكون مجموع الطالب فى الشهادة الإعدادية لا يقل عن 250 درجة .
  • أن يكون الطالب حاصل على 45 درجة كحد أدنى في اللغة الانجليزية .
  • ان لا يقل السن 15 عاماً ولا يزيد عن 18 عام بدءً من شهر أكتوبر القادم .

شروط التقديم فى الثانوية العسكرية 2019

  • موافقة ولي أمر الطالب.
  • لا يزيد عمر الطالب عن 17 عام ولا يقل عن 14 عام.
  • أن يكون والد ووالدة الطالب مصريين.
  • اجتياز الطالب لجميع الاختبارات المقررة.
  • أن يكون الطالب لديه مهارات معينة تؤهله فى المستقبل.

شروط التقديم في مدارس مبارك كول 2019

  • أن يكون الطالب لديه لياقة بدنية عالية.
  • اجتياز الكشف الطبى.
  • ان يكون خريج سنة 2019 ، وأن يكون من محافظة الجيزة.
  • ألا يزيد عمر الطالب أو الطالبة عن 18 سنة في أول أكتوبر.
  • يحصل الخريج على مؤهل دبلوم نظام الثلاث سنوات ، وتعتبر هذه المدة شاملة الدراسة والتدريب.

شروط القبول بمدرسة الضبعة النووية 2019

  • أن يكون الطالب يحمل  الجنسية المصرية ، كما أن والد الطالب ووالدته مصريين.
  • ان يكون خريج نفس سنة التقديم.
  • ألا يقل مجموع الطالب عن 260 درجة إذا كان من محافظة مطروح ، وإذا كان من محافظة مختلفة فلا يقل عن 265 درجة.
  • ألا يزيد عمر الطالب المتقدم عن 18 عاما فى 1 اكتوبر لعام 2019.
  • وأن يكون الطالب حاصل على اللغة الانجليزية والعلوم والرياضيات بنسبة 90% من مجموع الدرجات
  • ان يكون الطالب قادر علي استخدام الحاسب الآلي.
  • واجتياز الطالب المتقدم الاختبارات الطبية و العلمية والمقابلة الشخصية وكشف الهيئة.

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