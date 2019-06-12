رابط تسجيل التقديم للصف الاول الابتدائي في مصر - تقديم 2019

فتحت وزارة التربية والتعليم في مصر، باب التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2019/ 2020، بالمدارس الحكومية النظامية.

ويستمر التقديم اعتبارا من اليوم السبت الموافق 1 يونيو 2019، وحتى يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019، ويمكن لولي الأمر التقديم لنجله، باستخدام الرقم القومي، عن طريق الرابط التالي:

التسجيل الإلكتروني يبدأ في الفترة من 1/6/2019 حتى 30/6/2019، ويتاح لولي الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة، وذلك من خلال تسجيل الدخول بالرقم القومي الخاص بالطفل المتقدم.

Advertisements

في حالة تعسر ولي الأمر في التسجيل الإلكتروني يمكنه التوجه إلي المدرسة التى يرغب في التقدم لها ومعه صورة شهادة الميلاد والشهادة الأصلية للإطلاع عليها،وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر وصورة منها ليتولي مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة بتسجيل رغبة الالتحاق الالكتروني للمدرسة.

يتاح للمدارس من خلال وحدة المعلومات طباعة كشوف المتقدمين الكترونيًا؛ لتسليمها للجنة المنظمة بالمدرسة لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالقبول وفق القواعد المنظمة لذلك.

التسجيل اضغط هنــــــا