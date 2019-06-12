تصريحات نارية من انجيلا بشارة طليقة وائل كفوري

رغم التزم الثنائي الصمت منذ بداية علاقتهما، إلا أنّ زوجته كان لها ردّ فعل ألمحت فيه إلى خبر انفصالها عن كفوري، وكتبت: «الصمت هو إجابة أيضًا».

وكانت الإعلامية ريما نجيم أعلنت في برنامجها الإذاعي طلاق وائل رسميًا من زوجته أنجيلا بشارة، وقالت: «بصفتي الشخصية أُعلن أن وائل كفوري ومنذ فترة أصبح رجلًا مطلقًا رسميًا على الورق، وبما أنني صديقة لوائل أحترم أنه عندما تزوج لم يُخبرنا، وهو أيضًا حر عندما طلق ولم يخبرنا وهذه حياته الشخصية».

وأضافت: «بالنيابة عنه أعلن وأؤكد أن وائل طلق رسميًا وهو حر»، مطالبةً الجمهور بالكف عن الكتابة في هذا الأمر أنه متزوج ولا أحد يتدخل في بيته ويخرب له حياته، لأن لديه طفلتان، وزوجة سابقة علاقته بها جيدة».

لم تتجاهل أنجيلا بشارة، ما قالته ريما نجيم، فعلّقت: «حبيبتي يعطيكي العافية.. كنت مفكرتك أذكى من هيك». يذكر أن لكفوري وزوجته طفلتان: الأولى ميشيل ولدت في أيلول/سبتمبر 2011، والثانية أسماها ميلانا، وولدت عام 2016. ويحرص وائل على ابقائهما بعيدتين عن وسائل الإعلام بشكل كامل.

وجاء انفصال الفنان كفوري عن زوجته أنجيلا بشارة بعد خلافات بينهما، استمرت لمدّة عامين وزواج استمر 7 سنوات.