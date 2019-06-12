"وفاة حسن حسني" تثير جدلا واسعا في مصر

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم أنباء حول وفاة الفنان المصري حسن حسني عن عمر يناهز 87 عام، لكن سرعان ما تبين أنها مجرد شائعة تطارد الفنان القدير.

من جهتها، نفت الفنانة نهال عنبر، تلك الأنباء جملةً وتفصيلاً، حيث صرحت قائلة: "حسن حسني حاليا بخير وبصحة جيدة ويتلقى العلاج بمنزله وكل ما قيل عن نقله حاليا المستشفى غير صحيح".

وقالت عنبر: "الفنان حسن حسني كان يعاني من بعض التعب منذ فترة طويلة، ووقتها ذهب للمستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية ليطمئن الأطباء على حالته الصحية، وهو حاليا بمنزله وبصحة جيدة".

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وكانت أزمة صحية قد ألمت بالفنان المصري مؤخراً، مما دفع إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي إلى التكفل بعلاجه، وهو ما جعل مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية المصرية يقوم بتوجيه الشكر إلى الشركة في بيان رسمي.

وجاء في بيان المجلس: "تقدّم مجلس نقابة المهن التمثيلية بخالص الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على رعايتها وتكفلها بعلاج الفنان الكبير حسن حسني، وهو واحد من رموز الفن المصري والعربي، وما قدمته الشركة المتحدة هو تكريم للفن والفنان المصري".

الجدير بالذكر أن الفنان حسن حسني شارك في الماراثون الرمضاني 2019 بمسلسل "أبو جبل"، الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان.