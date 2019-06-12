الاكثر مشاهدة اليوم - الرقصة الأخيرة.. لماذا وافقت منى فاروق وشيماء الحاج على تصويرهما عاريتين مع المخرج السياسي؟

يبدو أن طريق الشهرة والنجومية يتخلله الكثير من التنازلات المجتمعية لبعض سالكيه، وهو ما ظهر بعد تداول مقطع فيديو إباحي يجمع ما بين الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج وهما يترقصان لشخص ما خلف الكاميرا متجردين من معظم ملابسهما، وهو ما أثار ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة وأن تكهنات البعض قد أشارت إلى أن بطل الواقعة هو البرلماني المخرج خالد يوسف، قبل أن ينفي الأخير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن يكون هو من غرر بتلك الفتاتين مؤكداً أن كل ما يدار حوله مؤخراً مجرد "شائعات"، ليس لها أي أساس من الصحة.



منى فاروق وفيديو خالد يوسف المخرج



ولكن بالقبض على منى فاروق وشيماء الحاج أشارا أثناء التحقيقات إلى أن وراء تصويرهما عاريات هو مخرج مشهور، موضحين أنه طلب منهما أن يرقصان أمامه قبل ممارسة الرزيلة معهما في وقتاً واحد، مؤكدين أن موافقتهم على فعل الرزيلة جاء بدافع العمل في أحد أفلام المخرج الشهير.