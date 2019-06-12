الاكثر مشاهدة اليوم - القصة الكاملة للقبض على منى فاروق وشيما الحاج بسبب "الفيديو الفاضح" (شاهد)

بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، من القبض على منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكاب فعل فاضح. وذلك بعد تداول مقاطع فيديو في وقت سابق، يظهر فتاتين قيل إنهما منى فاروق وشيما الحاج فى عدة فيديوهات جنسية بإحدى المناطق بالقاهرة، وفيما يلي التفاصيل الكاملة للقصة.

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القبض على منى فاروق وشيما الحاج

تم القبض اليوم على منى فاروق وشيما الحاج أثناء رصد المتابعات الأمنية، بعدما تداول أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي مقاطع جنسية قيل إنهما لمنى فاروق وشيما الحاج، وبعمل التحريات اللازمة، دلت على صحة تلك الفيديوهات، وشكل فريق بحث وباعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما بأحد المناطق بالقاهرة وجارى اتخاذ الإجراءات القانوينة حيالهم.

وأكد أشرف زكى نقيب المهن التمثلية في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أنه ليس لديه علم عن القبض على فنانتين بتهمة التحريض على الفجور، والترويج للفديوهات الإباحية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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الفيديوهات الفاضحة لمنى فاروق وشيما الحاج

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، منذ فترة قصيرة، فيديو فاضح للفنانة الشابة منى فارق وشيما الحاج، ولا يدري أحد ما صحة هذا الفيديو، ومن هو صاحب نشر الفيديو في هذا التوقيت، وظهرت منى فاروق وشيما الحاج في الفيديو وهما يرقصان بملابس غير محتشمة، الأمر الذي فجر غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، ليصاحبه ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، وتوجهت إليهما الكثير من الانتقادات، وبسبب ذلك أحتلوا التريند لمدة طويلة.