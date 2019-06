تراند اليوم : هيفا وهبي بخير وتعود قريبًا

هيفا وهبي التي شغلت بال جمهورها منذ أكثر من أسبوع تتماثل للشفاء وتعود إلى جمهورها قريبًا.

وكنت تلقيت رسالةً تقول بالحرف:

Haifa is getting better and it turns out she doesn’t have anything serious in her liver

أي أن هيفاء تتحسن واتضح أنها لا تعاني من مرض خطير في كبدها.

أنقل هذه الأخبار الجميلة لعشاقها.

إضاءة الشموع لشفاء هيفاء

هيفاء ينتظرها متعهدو الحفلات والمنتجون للعودة سريعًا والتوقيع على جملة أعمال.

نتمنى لها العافية والخروج من المستشفى التي لا تليق بها.