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تراند اليوم : حفيدتا هيفا وهبي بإطلالة جديدة ومن تشبهان؟ – صور

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Sara Al Asrawi 0 تبليغ

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نشرت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي عددًا من الصور الجديدة لإبنتيْها الجميلتيْن، وقالت إنهما أجمل هدية تلقتها من الله.

زينب تعتني بهما كثيرًا ولا تفارقهما أبدًا، وتحاول أن تكون صديقتهما المقرّبة لأنها عاشت فترة دون حنان الأم، وتريد أن تعوّضهما عن كل شيء.

ورغم العتاب الكبير الذي يسكن قلب زينب لكنها نسيت كل شيء حين علمت أن هيفا مريضة وتعاني من فيروس في الكبد، وحاولت التواصل معها لكن مدير أعمال والدتها محمد الوزيري منعها.

اقرأ: هيفا في المستشفى وحرارة دائمة وابنتها تتوسل رؤيتها – خاص

اقرأ: زينب تريد رؤية والدتها هيفا ومحمد وزيري يمنعها – وثائق

حفيدة هيفا وهبي الكبيرة
حفيدة هيفا وهبي الكبيرة
ما أجملها تشبه والدتها
ما أجملها تشبه والدتها
ابنة زينب فياض الصغيرة
ابنة زينب فياض الصغيرة
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