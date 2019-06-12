تراند اليوم : حفيدتا هيفا وهبي بإطلالة جديدة ومن تشبهان؟ – صور

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي عددًا من الصور الجديدة لإبنتيْها الجميلتيْن، وقالت إنهما أجمل هدية تلقتها من الله.

زينب تعتني بهما كثيرًا ولا تفارقهما أبدًا، وتحاول أن تكون صديقتهما المقرّبة لأنها عاشت فترة دون حنان الأم، وتريد أن تعوّضهما عن كل شيء.

ورغم العتاب الكبير الذي يسكن قلب زينب لكنها نسيت كل شيء حين علمت أن هيفا مريضة وتعاني من فيروس في الكبد، وحاولت التواصل معها لكن مدير أعمال والدتها محمد الوزيري منعها.

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