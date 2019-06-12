حقيقة مرض هيفاء وهبي بالسرطان

تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات والأيام الأخيرة أنباء عن إصابة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بمرض السرطان.

وفي أعقاب ذلك أصدر المكتب اللبناني للفنانة هيفاء وهبي توضيحا رد من خلاله أن “ما أشيع عن مرضها بسبب الكبد غير صحيح ويندرج ضمن إطار المعلومات غير الدقيقة” بحسب ما أوردته (ال بي سي).

في إطار ذلك أكدت هناء شقيقة هيفاء، أن هيفا لا تعاني من مرض في الكبد وقالت: “نعم هي مريضة وموجودة بالمستشفى ولكن لا يوجد أي مشكل بالكبد، هي الآن أفضل بكثير من قبل، عانت من حمى شديدة وارتفاع بالحرارة، ولكن الحمد لله كل الفحوصات جاءت نظيفة”.

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وكانت صحيفة الوطن نقلت عن مصادر مقربة من هيفاء وهبي أكدت أنها موجودة في مستشفى "كليمنصو" بشارع الحمرا في العاصمة بيروت، منذ شهر تقريبا، ويرجع ذلك إلى إصابتها بارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، دون معرفة الأسباب حتى الآن.

وتوقع الأطباء احتمالية إصابة هيفاء وهبي بالتهاب كبدي فيروسي، الذي قد يكون السبب في عدم استقرار حالتها حتى الآن،بحسب ما أوردته الصحيفة عن المصادر المقربة من هيفاء وهبي.

وهيفاء وهبي، مغنية وممثلة وفنانة استعراضية لبنانية / مصرية تبلغ من العمر 43 عاما، حصلت خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الإستعراضيات.