تراند اليوم : نتائج شهادة التعليم الابتدائي .. كشف نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019

تنشر وزارة التربية والتعليم الجزائرية كشف نتائج شهادة التعليم الابتدائي لعام 2019 بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد للدرجات. وقالت الوزارة في بيان لها إن نسبة النجاح لهذا العام فاقت سابقتها، متمنيةً المزيد من التقدم والنجاح للطلاب.

و ينتظر طلاب الشهادة الإبتدائية في الجزائر، النتائج علي أحر من الجمر في الوقت الحالي، خصوصا بعد إنتهاء فترة عطلة عيد الفطر المبارك، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج في الفترة المقبلة، والتي يتم الترقب لإستظهارها من قبل الطالاب والطالبات وأولياء الأمور، حتي يتسني لهم معرفة النتيجة الخاصة بأبنائهم في هذه المرحلة المهمة من التعليم، خصوصا أنها التي تأسس الطالب أو الطالبة، وتقوم بتوجيهه، فهل سيكون من الطلاب أو الطالبات التي لهم شأن مع التعليم، أم سيكون لديه طموحات آخري، وستظهر النتيجة في غضون أيام قليلة، وسيتم الإعلان عن النتائج بشكل مبدئي، في الفترة بين يوم الخميس 13 جوان ، إلي يوم الأحد 16 جوان.

تلاميذ السانكيام قاموا بأداء إمتحانات شهادة التعليم الإبتدائي في يوم واحد فقط، وهو يوم 28 ماي الماضي، قبل عيد الفطر بفترة قصيرة، وبالتالي لم يتمكن المصححين من التصحيح لكافة الأوراق الخاصة بالطلاب والطالبات قبل العيد، بل تم التأني والإنتظار لما بعد العطلة الرسمية.

موعد نتائج التعليم الابتدائي 2019

وبالتالي فإن فترة التصحيح بدأت رسمياً قبل عيد الفطر المبارك، وتم إستكمالها بعد إنتهاء عطلة العيد، وبالتالي فنحن قريباً علي مشارف الإعلان عن النتيجة بشكل كامل، وسيتم الإعلان عنها في منتصف جوان بشكل رسمي، عبر الموقع الرسمي لإعلان نتائج التعليم الإبتدائي.

وبهذا فإن عمليات التصحيح تستغرق عشر أيام بالكامل، وقد قام أكثر من 812 ألف طالب وطالبة بإجراء عملية الإختبار الخاصة بشهادة التعليم الإبتدائي في الجزائر، لذا كانت فترة تصحيح الإمتحان كبير.