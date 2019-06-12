نتيجة الشهادات الأزهرية (الإعدادية والابتدائية) ترم ثاني 2019

العديد من طلبة وطالبات الشهادات الإعدادية والابتدائية الأزهرية، ينتظرون الموعد الحاسم لظهور النتيجة في جو من التوتر والقلق، لذلك لا داعي للقلق بعد الآن، اليوم الثلاثاء (11/6/2019)، اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018-2019، للشهادتين الإعدادية والابتدائية الأزهرية، وقد تقدم وكيل الأزهر بالتهنئة إلى جميع أولياء الأمور وإلى جميع الطلبة والطالبات، متمنياً لهم المزيد من النجاح والتوفيق ومؤكداً أن هذا النجاح خيراً للأمة الإسلامية ولمستقبل مصر.

وكانت المؤشرات تشير إلى أن عدد الطلبة والطالبات الذين تقدموا للامتحانات لهذا العام بلغ نحو (149303) وذلك لامتحان الشهادة الابتدائية، بينما كان عدد الطلبة والطالبات الذين تقدموا للامتحانات هذا العام بلغ نحو (122426) وذلك للشهادة الإعدادية، لكى تبلغ نسبة نجاح الشهادة الابتدائية نحو(72.22%)، بينما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية نحو (65.22%).

أهم وسائل معرفة النتيجة للشهادتين الإعدادية والابتدائية الأزهرية:

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية على شبكة الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم (19493).

موقع البوابة بطيء بسبب الازدحام والهجوم الكثير عليه اليوم!… إليكم البديل لمعرفة النتيجة:

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من خلال تحميل تطبيق بوابة الأزهر للهاتف المحمول من متجر

لجميع أجهزة (أندرويد)،ويتم معرفة النتيجة من خلال موقع النتائج على البوابة الإلكترونية الخاصة بنتائج الطلاب من خلال الاسم ورقم الجلوس من هذا الرابط( نتيجة الشهادتين الإعدادية والابتدائية الأزهرية2019 )

نتمنى لكم النجاح والتوفيق

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