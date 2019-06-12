ملكة جمال الفلبين من أصول فلسطينية

فازت الفلبينية من أوصول فلسطينية غازيني كريستيانا غانادوس بلقب ملكة جمال الفلبين لعام 2019، بعد منافسة قوية مع عدد من المتسابقات.

وتعود الملكة الفلبينية لأصول فلسطينية من جهة والدها الذي لم تلتقه لكنها عبرت عن أملها بالفوز في هذه الفرصة ولقائه من خلال المسابقة.

واختارت غانادوس التعبير عن أصولها العربية في فعاليات مسابقة ملكة جمال الفلبين من خلال أداء وصلة رقص شرقي بلباس بدلة الرقص في أبريل الماضي.

وتبلغ ملكة جمال الفلبين من العمر 23 عاماً وانتقلت للسكن في مدينة تاليساي في عمر الخمس سنوات لتبدا مهنة عرض الأزياء عندما كانت في عمر الخامسة عشرة، وتخرجت من جامعة سان خوسيه - ريكوليتوس وتخصصت في السياحة، بحسب "روسيا اليوم".