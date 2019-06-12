"أوبر" تختبر خدمة التاكسي الطائر المرتقبة

كشفت شركة أوبر تكنولوجيز أنها ستخضع خدمة التاكسي الطائر التي تنوي اطلاقها للاختبار في مدينة ملبورن الاسترالية.

وكانت شركة خدمات نقل الركاب اختارت دبي في البداية كأول موقع اختبار خارج الولايات المتحدة لخدمة (أوبر إير) لكنها أعادت فتح طلبها أمام العروض في الشهر الماضي بعدما تأجل الإطلاق في المدينة.

وقالت أوبر أمس الثلاثاء إنها ستبدأ الرحلات التجريبية للطائرة التي تعمل بدون طيار في ملبورن ومدينتي دالاس ولوس انجليس الأمريكيتين في عام 2020 قبل بدء العمليات التجارية في عام 2023.

وقالت سوزان أندرسون المديرة الإقليمية لأوبر في أستراليا ونيوزيلندا وشمال آسيا في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني "تبنت حكومات أستراليا أسلوبا تقدميا فيما يتصل بخدمات النقل الجماعي وتكنولوجيا النقل المستقبلي".

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وأضافت " كل هذا، إضافة إلى العوامل الفريدة لملبورن من حيث السكان والجغرافيا المكانية وثقافة الإبداع والتكنولوجيا، يجعلها المدينة الثالثة المثالية لإطلاق (أوبر إير)".

وبحسب رويترز فإنه خلال الرحلات التجريبية سيُنقل الركاب من أحد مراكز ويستفيلد السبعة للتسوق في ملبورن إلى المطار الرئيسي بالمدينة. ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة البالغة 19 كيلومترا من الحي التجاري في وسط المدينة إلى المطار 10 دقائق جوا مقارنة مع 25 دقيقة تستغرقها عادة بالسيارة .

ويمكن للعملاء طلب التاكسي الطائر الكهربائي عبر تطبيق على الهواتف الذكية بنفس طريقة طلب خدمات أوبر التي تعمل برا.

ويشمل أسطول أوبر الجوي المرتقب مركبات كهربائية تعمل بمحركات نفاثة جزء منها هليكوبتر وجزء طائرة مسيرة وجزء طائرة ذات جناح ثابت. وبها عدة تروس صغيرة قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي والتحليق الأفقي السريع.