الاكثر مشاهدة اليوم - بماذا وصفت طليقة "خالد يوسف" المرأة المصرية؟

وصفت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب، المرأة المصرية بأنها "لئيمة وكيادة"، مشيرة إلى أن ذلك نوع من الذكاء الاجتماعي والعاطفي.

وقالت الخطيب عبر برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، إن "الرجل لن يستطيع أن يتغلب على المرأة في الكيد واللؤم؛ لأنها تُسخّر كافة إمكاناتها ومعلوماتها لمواجهة الرجل وتحقيق أهدافها".

ووافقها الرأي الإعلامي تامر أمين، الذي قال إن ذكاء المرأة الذي يميل إلى منطقة الكيد يجعل الرجل ينفذ كل ما تحتاجه من دون أن تخبره.

والخطيب هي طليقة المخرج المصري خالد يوسف، وقد اعترفت بالزواج منه في السر بعد تسريب صورة شخصية تجمعهما قبل تفجر فضيحة الأفلام الجنسية التي كانت سببًا في تفجر عاصفة من الجدل في مصر.



