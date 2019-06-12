عاجل : رابط بوابة الأزهر الإلكتروني نتائج الشهادات الأزهرية 2019 azhar results

تم الإعلان خلال بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية الرسمية عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 ونتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني الدور الأول برقم الجلوس ، حيث أتاحت بوابة الأزهر نتيجة الشهادتين الإعدادية والابتدائية من خلال الرابط azhar results ، يتيح موقع الأزهر الإلكتروني الرسمي عن إتاحة النتيجة من خلال إدخال رقم الجلوس بالموقع الرسمي.

عاجل : رابط بوابة الأزهر الإلكترونية AZHAR RESULTS

أناب شيخ الأزهر الشريف الدكتور الإمام الأكبر أحمد الطيب نائبه فضيلة الشيخ صالح عباس لاعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للأزهر الشريف للعام الدراسي 2019 ، وورد تفاصيل النتائج مبشره حتى الآن حيث أعلن فضيلته عبر الموقع الرسمي أن نسبة النجاح تخطت 72.22% تخطت الأعوام السابقة وكانت البيانات التالية أن عدد طلاب الأزهر الذين قاموا بأداء الامتحانات للمرحلتين الشهادة الإعدادية والابتدائية 149303 طالباً ، وكما أوضح أن نسبة النجاح 72.22% من إجمالي المدلين بالامتحانات للصف السادس الابتدائي الأزهري المرحلة الابتدائية 2019 الترم الثاني الدور الأول

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إحصائيات نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية ونتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

فيما بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 149303 طالباً وطالبة ، فيما بلغت نسبة النجاح للفئة الإعدادية 65.22% من إجمالي الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات عبر الأزهر الشريف

تنشر النتيجة عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية (azhar eg results).

وأوضح سيادته أيضاً

وأوضح سيادته أنه يتم الاستعلام عن نتيجة الشهادات الأزهرية 2019 الترم الثاني الدور الأول من خلال رابط البوابة عبر الموقع التعليمي الرسمي للمشيخة وكما هنأ سيادته الطلاب وأولياء الأمور على النتائج المبشرة ومتمنياً لجميع الطلاب دوام النجاح والتوفيق.

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