بعد نصف ساعة من الولادة، أثيوبية تتوجه للامتحان

توجهت امرأة اثيوبية لأداء امتحانها في الثانوية العامة بعد ولادة طفلتها بنصف ساعة

وكانت ألماز ديرسي 21 عاما، تأمل أن تؤدي امتحانها قبل الولادة، لكن الامتحانات أجلت بسبب رمضان حسبما ذكر موقع بي بي سي

وقالت السيدة: " لأنني كنت أتأهب لتأدية الامتحان لم يكن مخاضي صعبا بالمرة".

وأدت ألماز امتحانات اللغة الإنجليزية والأمهرية والرياضيات في مستشفى كارل ميتو، وتأمل أن تؤدي بقية الامتحانات في القاعة المخصصة لذلك في اليومين القادمين.

وقالت الأم الشابة إن الدراسة أثناء الحمل لم تكن شاقة ولم ترد الانتظار سنة أخرى للتخرج، مضيفة أن الامتحانات التي أدتها سارت على ما يرام.