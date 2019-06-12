منوعات

بعد نصف ساعة من الولادة، أثيوبية تتوجه للامتحان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

توجهت امرأة اثيوبية لأداء امتحانها في الثانوية العامة بعد ولادة طفلتها بنصف ساعة

وكانت ألماز ديرسي 21 عاما، تأمل أن تؤدي امتحانها قبل الولادة، لكن الامتحانات أجلت بسبب رمضان حسبما ذكر موقع بي بي سي

وقالت السيدة: " لأنني كنت أتأهب لتأدية الامتحان لم يكن مخاضي صعبا بالمرة".

وأدت ألماز امتحانات اللغة الإنجليزية والأمهرية والرياضيات في مستشفى كارل ميتو، وتأمل أن تؤدي بقية الامتحانات في القاعة المخصصة لذلك في اليومين القادمين.

وقالت الأم الشابة إن الدراسة أثناء الحمل لم تكن شاقة ولم ترد الانتظار سنة أخرى للتخرج، مضيفة أن الامتحانات التي أدتها سارت على ما يرام.

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا