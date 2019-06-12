لص يسرق بنكين مسلحاً بالأفوكادو !

ألقت الشرطة الاسرائيلية القبض على أحد اللصوص بعد قيامه بسرقة بنكين بطريقة غريبة.

وكان رجل يبلغ من العمر 47 عاما، نفذ عمليتي سرقة منفصلتين على بنكين في مدينة بئر السبع، باستخدام حبة أفوكادو

وذكر موقع فوكس نيوز الإخباري أن السارق المسلح بالأفوكاد نفذ السرقتين الشهر الماضي، مقنعا الصرافين في البنكين بأنه يحمل قنابل يدوية.

وبحسب المعلومات فقد أظهر السارق ورقة لموظفة في أحد البنكين كتب عليها "أخرجي كل الأموال من الصندوق"، طالبا منها أن تضعها في حقيبة.

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وهدد المسلح موظفة البنك قائلا "سأقذف هذه القنبلة بسرعة".

ونجح في سرقة مبلغ يعادل نحو 4500 دولار من المصرف الأول.

وبعد أقل من أسبوع عاد السارق نفسه لينقذ سرقة ثانية بالأسلوب ذاته، ونجح في سرقة مبلغ 3800 دولار.

وتمكنت الشرطة من القاء القبض عليه ومحاكمته بعد تتبع هاتفه الذكي .