تراند اليوم : تسريبات Bem بيام 2019 تسريب امتحانات شهادة التعليم المتوسط 2019 اللغة العربية والرياضيات - التربية...

تداولت صفحات اجتماعية في الجزائر نمازج تسريبات Bem بيام لعام 2019 مع بدء امتحانات التعليم المتوسط ، وسط حالة من الاقبال الكبير من الطلاب للاطلاع عليها لمعرفة حقيقة مطابقتها للامتحانات الرسمية.

تتعدد الاسماء و العناوين من " تسريبات شهادة التعليم المتوسط 2019 " الى تسريبات مواضيع البيام بع 5 دقائق..الخ فتحت عدة مجموعات في الميسنجر التي يصعب مراقبتها عكس مجموعات الفيسبوك العادية,فمجموعات الميسنجر تكون محصورة بين فئة معينة من الاشخاص يقومون بإضافة بعضهم البعض اما مجموعات الفيسبوك فأي واحد يمكنهم الانضمام وينتظر الموافقة على طلبه, كما يمكن لاي شخص الاطلاع على محتويات المجموعة دون ان يكون عضوا فيه و ذلك طبعا حسب اعدادات هذه المجموعة أما مجموعات الميسنجر فيصعب الوصول اليها لأي كان كما سبق ذكره.

لذلك انتشرت بكثرة هذه المجموعات , فمنها من سموها " تسريبات شهادة التعليم المتوسط 2019 "ومنها "تسريبات شهادة التعليم المتوسط 2019 بعد نصف ساعة"و منها "مواضيع شهادة التعليم المتوسط 2019 مع الحل بعد نصف ساعة"...الخ من المجموعات,فما حقيقة هذه الاخبار وهل فعلا هناك تسريبات لشهادة التعليم المتوسط 2019 ؟ ومن يقف وراء هذه المجموعات و الاخبار.؟

كما سبق و ان قلنا فإن هذه الاخبار و الاشاعات تظهر كل عام ويقف وراءها عدة اشخاص اما شباب لا يعون ما يفعلون و اما اشخاص ناقمين على وزارة التربية او غيرها و اما اشخاص للتسلية فقط.

وفي كل الاحوال فإن هذا العمل غير لائق تماما ولا ينبغي عمله مهما كان السبب سواء من اجل المزاح او التسلية او سواء كان حقيقة او اشاعة, فمن يمكنه ان يصل الى المواضيع يجب ان يكون له ضمير و ان يتصف بالامانة فمن أؤتمنه على هذه المواضيع قد وضع فيه ثقة وان لم يحسن الحفاظ على هذه المواضيع فقد خان الامانة.

وعلى التلاميذ عدم الانتباه الى هذه المواضيع و الاشاعات و حاى ان صحت فالتلميذ عليه ان يعتمد على نفسه و ينجح بجهده حتى يكون لنجاحه طعم..و من غشنا فليس منا.

هذا ما اردت ان اوصله لتلاميذنا الكرام النجباء..لا تلتفتوا لهذه المجموعات لكيلا يتشتت تركيزكم..توكلوا على الله فهو نعم المولى و نعم النصير..وفقكم الله تعالى في امتحاناتكم الدينيه و الدنيويه .

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تسريبات بيام 2019 :-

جدول امتحانات شهادة التعليم المتوسط 2019