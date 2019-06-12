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تراند اليوم : سما المصري تستعرض تضاريسها بالبيكيني – صورة

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Sara Al Asrawi 0 تبليغ

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نشرت الراقصة المصرية سما المصري صورة جديدة لها بالبيكيني أثناء تواجدها على الشاطيء في القاهرة، واستعرضت تضاريسها بإثارة كعادتها، دون أي حسيب أو رقيب.

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ولم تكتفِ سما بصورتها بالبيكني بل أيضًا نشرت صورة لمؤخرتها وقالت: (صوره اليوم للضهر من غير وش، جوجل بيقولي ايه ياوليه وشك للحيط وقفاكي ليا)

الصور عرّضت الراقصة لإنتقادات كثيرة، لكنها لم تهتم وتنشر كل ما تريده، طالما أنها لا تُحاسب من السلطات المصرية بتهمة نشر الرذيلة والإثارة والإغراء.

سما المصري تستعرض مؤخرتها
سما المصري تستعرض مؤخرتها
سما المصري بالبيكيني
سما المصري بالبيكيني
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