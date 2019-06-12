رابط بوابة الأزهر الإلكترونية azhar results لاستخراج نتائج الشهادات الأزهرية 2019

نوفر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية الرسمي للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 واستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الآن برقم الجلوس الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2018-2019م، حيث تتيح بوابة الأزهر للنتائج الإلكترونية azhar results إمكانية الاستعلام عن نتائج الشهادات الأزهرية من خلال التظليل على المرحلة الدراسية المطلوبة ثم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب/الطالبة ثم الضغط على أيقونة “بحث”.

وقد تم الإعلان يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 11 يونيو 2019م بشكل رسمي عن اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الترم الثاني “الدور الأول”، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية يمكنكم التعرف على أعداد الطلاب المتقدمين لأداء اختبارات نهاية العام الدراسي بالمعاهد الأزهرية للشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية 2019، كما يمكنكم أيضاً معرفة نسبة الطلاب الناجحين بكلا الشهادتين، بالإضافة إلى إمكانية الإطلاع على نتيجة الشهادات الأزهرية 2019 باتباع الرابط الرسمي المرفق لدخول موقع الأزهر التعليمي الإلكتروني للنتائج azhar eg results الرسمي.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية azhar results

تمت إنابة فضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر من قبل شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب لاعتماد نتيجة الدور الأول “دور مايو 2019م” للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي الجاري 2018-2019م، وقد تم الإعلان من جانب المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر عن أعداد الطلاب المتقدمين لاختبارات الترم الثاني والنسبة المئوية للطلاب والطالبات الناجحين بالشهادتين “الابتدائية، الإعدادية”، ويمكنكم التعرف على التفاصيل من خلال النقاط التالية:

Advertisements

عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات نهاية العام الدراسي للشهادة الابتدائية 149303 طالب، نسبة النجاح المئوية بلغت 72.22% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الصف السادس الابتدائي الأزهري. عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 149303 طالباً وطالبةً، وقد بلغت نسبة النجاح المئوية 65.22% من إجمالي عدد الطلاب/الطالبات المتقدمين لامتحانات الصف الثالث الإعدادي. بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية ( azhar eg results ).

وقد تم الإيضاح من جانب الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر بأنه يتم الاستعلام عن نتيجة الشهادات الأزهرية 2019 من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية الموقع التعليمي لمشيخة الأزهر الشريف المرفق أعلاه، كما هنأ فضيلته جميع الطلاب والطالبات الناجحين وأولياء الأمور، متمنياً لجميع الطلاب دوام النجاح والتوفيق.

← إقرأ أيضاً: