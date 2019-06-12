نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

استظهار نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 عبر رابط وزارة التربية والوطنية موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ضمن نتائج نهاية العام الدراسي 2018-2019 في الجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية، وستوفر وزارة التربية للتلاميذ والتلميذات ألية استخراج نتائج التعليم الابتدائي عبر موقع نتائج الطلاب cinq.onec.dz برقم التسجيل عقب اعتماد النتائج من وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد أو من ينوب عنه، ليتمكن أولياء الأمور من التعرف على الدرجات في شهادة إتمام التعليم الابتدائي .

انهى الطلاب وفق رزنامة وزارة التربية الوطنية الجزائرية، اختبارات شهادة التعليم الابتدائي للعام الحالي منتصف شهر ماي 2019، وتم الإشارة الى متى تعلن نتائج التعليم الابتدائي 2019 ليكون الترجيحات خلال منتصف شهر جوان 2019، غير ان الموعد النهائي قد يكون خلال الفترة ما بين 13 وحتى 16 من شهر جوان، وعبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات سيتوفر الية استظهار النتيجة للطلاب والطالبات بعد ادخال بيانات الاستظهار المطلوبة.

استظهار نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019

نترقب خلال الساعات القادمة ومع قرب منتصف شهر جوان 2019، إفراج وزارة التربية الوطنية عن النتائج النهائية للدور الاول من الاختبارات النهائية في نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019، مع تحديد نسب النجاح وقد تنشر كل ولاية أسماء الطلاب المتفوقين لديها، وما سيتوافر من بيانات سنضيفها أسفل موقع الاستعلام عن النتائج.

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موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

رابط موقع نتائح التعليم الابتدائي دورة جون 2019 يمكن الحصول عليها من خلال الدخول على الموقع الرسمب لنتائج الامتحانات، الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ثم ادخال بيانات البحث واستظهار النتائج.

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