رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية والابتدائية الازهرية 2019

رابط بوابة الأزهر الالكترونية ،اعتمد وكيل الأزهر الشريف الدكتور الصالح عباس رسمياً اليوم 11 من يونيو 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية ، وننشر في موقعنا نجوم مصرية موقع بوابة الأزهر الإلكترونية التعليمية للحصول علي نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 للنظام الأزهري برقم الجلوس فقط .

نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية 2019

ويُذكر أن نسبة نجاح الشهادة الابتدائية الأزهرية لـ 2019 قد تخطى نسبة الـ70% ، حيث سجلت نسبة النجاح للشهادة الابتدائية نسبة 72.22% ، أما الشهادة الاعدادية الازهرية كان نسبة النجاح فيها بلغ الـ 65.22% ، لذلك كان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية سعيداً للغاية بنسب النجاح لهذا العام .

,يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور في ترقب شديد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2019 لمحافظات مصر جميعها: محافظة القاهرة ، الاسكندرية ، الجيزة ، المنوفية ، كفر الشيخ ، والغربية ، الدقهلية ، القليوبية ، وباقي محافظات الجمهورية.

حيث طال انتظار موعد اعتمادها لوقت طويل ، ومن الجدير بالذكر إن النتيجة تم تأجيلها لأكثر من مرة ،وذلك بسبب أن الوزارة تُريد أن يكون التصحيح بدقة متناهية حتى لا يكون في ظلم بين الطلبة وذلك الذي شدد عليه الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية من خلال أعمال تصحيح ورصد الدرجات ، كما ذُكر أن الإهمال يُعتبر خيانة للأمانة .

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بوابة الأزهر الالكترونية الاستعلام على النتيجة 2019

ويُمكنكم الآن من خلال موقع بوابة الازهر التعليمي الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019،كما يُمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 وذلك برقم الجلوس من خلال الدخول على رابط البوابة الآتي :

وفى حالة عدم القدرة علي الحصول علي النتيجة يُمكنكم ترك رقم الجلوس بتعليق ، والشهادة التابع لها سوأ كانت إعدادية أم ابتدائية وسنقوم بأخباركم فور توفرها .

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية والابتدائية الازهرية 2019

ويُذكر أن الدكتور خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أكد الأسبوع الماضي بأن موعد إعلان نتيجة الشهادتين الاعدادية والابتدائية سيكونان بعد عيد الفطر مباشرةً ، وها قد أنتهي عيد الفطر ويبحث الطلبة على الانترنت عن بوابة الأزهر الشريف للاستعلام عن النتيجة ، ومعرفة باقي الأخبار الخاصة بنتيجة الشهادة الاعدادية والشهادة الابتدائية الأزهرية .

وسوف نقوم بنشر أوائل طلبة الشهادة الإبتدائية الأزهرية والشهادة الإعدادية الأزهرية بالتزامن مع النتيجة فور نزولها علي موقع بوابة الأزهر الالكترونية .

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