موقع الأزهر نتائج الامتحانات azher results “ابتدائي – إعدادي” برقم الجلوس 2019

ننشر رابط دخول موقع الأزهر نتائج الامتحانات الإلكتروني لاستخراج نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 وكذلك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018-2019م، ولكن يجب العلم بأن سيرفر بوابة الأزهر الإلكتروني يشهد ضغاً كبيراً في الوقت الحالي من جانب الراغبين في استخراج نتائجهم (الطلاب، الطالبات، أولياء الأمور)، مما يؤدي بدوره إلى بطئ تحميل الموقع الإلكتروني للأزهر المخصص للنتائج، لذا وجب علينا التنويه بضرورة تكرار المحاولة عدة مرات حتى يتم تحميل الصفحة بشكل جيد، ثم كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح والضغط على أيقونة “بحث”، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لنتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الترم الثاني.

موقع الأزهر نتائج الامتحانات 2019

أناب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور أحمد الطيب الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر لاعتماد نتيجة الشهادات الأزهرية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018-2019م، حيث قام فضيلته باعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الفصل الدراسي الثاني، وقد بلغت أعداد الطلاب والطالبات المتقدمين لأداء اختبارات نهاية العام الدراسي للشهادة الابتدائية الأزهرية 149303 طالباً وطالبةً، حيث بلغت نسبة النجاح المئوية من إجمالي العدد المذكور لطلاب/طالبات “الشهادة الابتدائية” الأزهرية (72.22%).

كما اعتمد فضيلته نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، وقد بلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين لأدار امتحانات الترم الثاني بهذه المرحلة 122426 طالباً وطالبةً، وبلغت النسبة المئوية لطلاب الصف الثالث الإعدادي الناجحين 65.22% من إجمالي الطلاب/الطالبات المذكور عددهم فيما سبق، ويتيح موقع الأزهر نتائج الامتحانات الإلكتروني حالياً إمكانية استخراج النتائج برقم الجلوس فقط، ومن يرغب في الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي (azhar results) الرسمي.

وقد تقدم فضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف بالتهنئة لجميع الطلاب بالشهادتين الابتدائية والإعدادية 2019، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات النجاح والتوفيق.

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