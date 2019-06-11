تراند اليوم : مدير هيفا يشتم باسيل: أنت ابن وسخة وبتقول أح ويح! – وثائق

شن المصري محمد وزيري مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، هجوماً كبيراً على الصحافي اللبناني إيلي باسيل، بعدما أعلن الأخير على مسؤوليته الخاصة، أن هيفا تعاني من مرض في الكبد، وتحتاج لعلاج مكثف.

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وزيري كذب باسيل، ورد عليه في البداية بدون تطاول، قائلاً: (مش صحيح يا إيلي لو سمحت اتاكد من الأخبار اللي بتجيلك.. شكرًا)، ليعود باسيل ويتحدى وزيري ويصر على أن هيفا مريضة بالكبد وما نشره عن تفاصيل مرضها صحيحاً.

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للمرة الثانية رد وزيري على باسيل، ولكنه تطاول ووجه له الشتائم الخارجة، وقال: (لما تقول الملاحظه دي تبقي ملكش كلمه عشان إنت عرفت الحقيقه ومش قادر تكدب خبرك (النجس) زيك ومش فارق معاك مشاعر أهلها وناسها.. أنا من ناحيتي بقولك انت ابن وسخه مش مهني بتحب الزيطه ويلا هلل زي النسوان في لايف بتاعك واتكلم واقول اح و يح وده اخرك..).

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ليرد عليه باسيل قائلاً: (محمد وزيري أنا ما غلطت بإمَّك وشرفَها لحتى تِغْلط حضرتك بإمّي! الموضوع أخلاقيًّا وشرفيًّا زاد كتير كتيييير عن حدّه!! على كلٍّ… كلّو بوقته)، وهو ما رد عليه وزيري مجدداً وقال: (لا ده وقته يا باسيل اللي عندك طلعه يا حبيبي انا مبخافش والموضوع اخلاقيا ومهنيا فعلا بس انت لا تعرف عن الاخلاق ولا المهنيه انت كذاب).

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اختتم مدير أعمال هيفا كلامه، وألمح إلى أن إيلي باسيل من الشاذين جنسياً، وقال: (عندنا في مصر الصور دي تزعلك جامد.. يدلعوك عليها أوي.. عاجبني اللون الاحمر اللي وراك ده يا تري نابع من شخصيتك كا راجل).

نتعجب من الطريقة السوقية التي يتحدث بها وزيري، ويسيء من خلالها لصورة هيفا وهبي أمام الجمهور، خصوصاً أنه يمثلها أمام الجميع، ويدير أعمالها، ومن المفترض أن يكون صورة مشرفة لها وليس العكس!