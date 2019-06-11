الاكثر مشاهدة اليوم - حقيقة انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب (صورة)

نفت الفنانة سمية الخشاب الشائعات التي ترددت حول انفصالها عن زوجها الفنان أحمد سعد والتي تلازمها منذ زواجهما عام 2017 .









ونشرت الخشاب على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة تجمعها بزوجها وعلقت قائلة:”مساكم احلى من الورد حبايبي انا كويسه جدا الحمدلله وفي احسن حالاتي انا وزوجي الحبيب احمد وستظل الشائعات مجرد تفاهات بحبكم انا واحمد اوي “.









يذكر أن أخر أعمال سمية الخشاب أغنية “قلبي يا ناس” كلمات هشام صادق، وألحان سوكا، وذلك على قناتها الخاصة بـ”يوتيوب”، باللهجة المصرية، بعد أن قدمت أغنية لها باللهجة الخليجية وهي “يا مسكين”.



