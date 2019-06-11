الاكثر مشاهدة اليوم - تعليق شهيرة حول الصورة المنتشرة لها





قالت الفنانة شهيرة إنها مندهشة من الضجة التى أثارتها الصورة المتداولة لها هى وصديقتها الفنانة سهير رمزى والتى ظهرتا فيها بدون حجاب.

وأوضحت شهيرة فى أول تصريحات لها بعد نشر الصورة أنها ليست منزعجة من ردود الأفعال ، قائلة :" أنزعج وممكن أموت لو جزء من جسمى باين فى الصورة لكن مندهشة من ردود الأفعال"

وحول رأيها فى الانتقادات التى أثارها نشر هذه الصورة قالت شهيرة فى تصريحاتها لليوم السابع :" فى ناس أشادت وناس انتقدت وأنا لا يهمنى الإشادة أو الانتقاد وشايفة إن هذه الضجة هبل لأن لدينا أمور كثيرة يمكن أن نهتم بها أكبر من الصورة وشعرنا اللى ظهر فيها ودى مسألة شخصية ولا أقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل".





وتابعت فى حوار ننشره كاملا غدا :" أنا لبست الحجاب من 25 سنة وكنت فى عز شبابى ونجوميتى وباحصد جوايز وماحدش أجبرنى عليه وكان هدفى التقرب إلى الله رغم أننى كنت محتشمة قبل ارتدائه فى كل أدوارى ولا أعرف الابتذال".





وكشفت شهيرة حقيقة الصورة المنتشرة قائلة :" احنا كنا فى تجمع نسائى لجمعية خيرية لعمل معرض ملابس يذهب عائده لمستشفى أبو الريش ولم يكن هناك رجال ، وجاء مصمم الأزياء هانى البحيرى لمشاهدة الأزياء وطلب التقاط صورة معنا بشكل ودى وشخصى "، مشيرة إلى أنها تعرفه منذ أكثر من 17 عاما وأنه صمم فستان زفاف ابنتها رانيا ، ولكن فوجئت بتسريب الصورة ، ورغم هذا فإن الأمر لا يزعجها.





وأضافت :" الست ممكن تتخفف فى سن معين ولكن المهم تكون محتشمة وكل مرحلة لها طبيعتها ، ووضعى وأنا صغيرة غير وأنا كبيرة ، أنا أتخض وممكن أموت لو ظهرت فى صورة وجزء من جسمى باين".





وتابعت :" لا يجب أن نختصر الإلتزام بالدين فى غطاء الرأس لأن عورة المرأة المغلظة فى جسمها فلا تكشفه لغير محارمها".





وفى رد فعل على هذه الصورة كتب الفنان عمر زهران منشورا على صفحته بموقع فيس بوك نشر فيه صورة الفنانة شهيرة بدون حجاب و قال فيه :" طيب انا عايز أقول رأيى يمكن لان ده حقها عليا ، كأخ وزميل عمل لسنوات، وصديق عمر، بمنتهى الصدق".





وتابع عمر زهران: "الست دي، كانت وما زالت تاج فوق عرش مملكتها التي شيدتها طوال حياتها، وهي كنزها الحقيقي، فهي زوجة لفنان يصفونه بأنه دولة الأخلاق في الوسط الفني، لرقيه وعظمته وأخلاقياته والتزامه، فلم نسمع يوما ما عنه أو عنها أي شىء مشين إطلاقا، ولا إشاعة واحدة، ولم نشاهد لها مشهدا واحدا طوال تاريخها الفني تخجل منه أو تتوارى حزنا أنها أقدمت على تقديمه".





وأضاف: "لماذا يلوم البعض شهيرة؟ هل لحبكم لها ورغبتكم في أن تروها كما تريدون؟ هل لأنكم تحبونها وتريدون لها الخير؟".





"هذه السيدة تجلس في بيتها بالشهور كاملة لا تلبي دعوة لحفلة ولا احتفال، ولا ترى من أصدقائها إلا القليل بين الحين والحين، ولا تخرج كما يعيش بعضكم حياة طبيعية لأنها، وببساطة، وربما يفاجأ بعضكم ترعى زوجها أعظم وأجل رعاية في ظروف مرضه التي لا يعلم أحدكم عنها أي شىء، فهي ترعاه بنفسها شخصيا، ودون أدنى تذمر، أو ضيق أو حتى البوح بشكوى، بل العكس تماما، فهي دوما بشوشة، ومبتسمة، ومقيمة فرائض الله على أكمل وجه".





وردت الفنانة شهيرة على هذا المنشور فى صفحتها بموقع فيس بوك قائلة :"صديقي وأخي الغالي ربنا يكرمك ويجازيك عني خير الجزاء كلامك على راسي وانا مازلت وسأظل كما انا حبا لله ورسوله ولا نختصر الإيمان والدين في غطاء رأس ومع ذلك فقد أرديته 25 سنه ولما كبرنا شويه تخففنا قليلا، ولكن مازلت علي احتشامي تماما والله سبحانه وتعالي أعطانا هذا الحق مع الاحتفاظ بالحشمه التي تناسب السن وشكرا شكرا لكل أصدقائي اللي وقفوا معي أو ضدي وبحبكم كلكم".