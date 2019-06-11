الاكثر مشاهدة اليوم - شاهد بالفيديو فى ثاني حلقات برنامجها رانيا يوسف : مش بحب اعرض صور بناتى بخاف يتحسدوا

واصلت الفنانة رانيا يوسف، كشف تفاصيل حياتها فى الحلقة الثانية من برنامجها على يوتيوب، الذى تعرض عبر قناتها على يوتيوب، حيث ظهرت من خلالها بملابس المنزل، وسرد تفاصيل عن علاقتها ببناتها.











تجولت الفنانة رانيا يوسف، ووقفت أمام إحدى صورها برفقة بناتها فى منزلها، مشيرة أنها تحب تلك الصورة والتى التقطتها منذ خمس سنوات، حيث تقوم باحتضان بناتها، موضحة أنها عادة لا تحب عرض صورها مع بناتها، لأنها تخاف عليهم من الحسد أو التعرض إلى مضايقات.

وأضاف رانيا يوسف، أنها دائما توجه النصائح العادية إلى بناتها مثل أى أم، وتحاول دائما مصاحبتهن حتى لا يخافون منها، موضحة أن تربية الأولاد عامة صعبة، وأنها أصعب وظيفة فى حياة المرأة، ومن جانب آخر، أشارت أن منزلها هو الأول التى تملكه فى حياتها بعد 25 عاما من العمل، وكل شبر فيه اختارته بعناية.