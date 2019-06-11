الاكثر مشاهدة اليوم - وفاة محسن نصر الذي قدم للسينما أكثر من 130 فيلم ومسلسل أبرزهم الدالي وطيور الظلام والهروب

فارق عن دنيانا الفنان الكبير ومدير التصوير محسن نصر، وذلك بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ84 سنة، وكان أول من أعلن خبر وفاة نصر هو سعد شيمي مدير التصوير، وذلك من خلال تدوينة له على حسابة الشخصي بالفيس بوك، وكتب قائلاً “ان الفنان الكبير ومدير التصوير محسن نصر رحل إلى ربه فجر اليوم، وانهالت التعازي على ذويه بعد إعلان خبر الوفاة، متمنين له الرحمة والمغفرة والصبر والسلوان لذوية، وسوف يتم تشييع الجنازة من مدينة السادس من أكتوبر بمسجد دريم.