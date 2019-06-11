الاكثر مشاهدة اليوم - وفاة محسن نصر الذي قدم للسينما أكثر من 130 فيلم ومسلسل أبرزهم الدالي وطيور الظلام والهروب

- 1/2
- 2/2
فارق عن دنيانا الفنان الكبير ومدير التصوير محسن نصر، وذلك بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ84 سنة، وكان أول من أعلن خبر وفاة نصر هو سعد شيمي مدير التصوير، وذلك من خلال تدوينة له على حسابة الشخصي بالفيس بوك، وكتب قائلاً “ان الفنان الكبير ومدير التصوير محسن نصر رحل إلى ربه فجر اليوم، وانهالت التعازي على ذويه بعد إعلان خبر الوفاة، متمنين له الرحمة والمغفرة والصبر والسلوان لذوية، وسوف يتم تشييع الجنازة من مدينة السادس من أكتوبر بمسجد دريم.
من هو محسن نصر الذي توفي اليوم
يعتبر محسن نصر من أهم وأفضل مديري التصوير في الوطن العربي بأكمله ومصر بالأخص.
قدم للسينما المصرية أكثر من مائة وثلاثين فيلم بخلاف المسلسلات.
عمل نصر مع الكثير من المخرجين الكبار، وكان أبرز من عمل معهم، علي بدرخان، ويوسف شاهين، ومحمد خان ورأفت الميهي، وشريف عرفة وغيرهم.
خلال خمسين سنه وهي عمر مشوارة الفني قدم للسينما ما يزيد عن 130 فيلم.
أبرز أفلام محسن نصر
الكرنك.
على من نطلق الرصاص.
شفيقة ومتولى.
إسكندرية ليه.
حبيبى دائماً.
أهل القمة.
موعد على العشاء.
حدونة مصرية.
حب فى زنزانة.
الوداع بونابرت.
إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
أحلام هند وكاميليا.
سمك لبن تمر هندى، الهروب.
طيور الظلام.
يا دنيا يا غرامي.
المصير، الساحر.
كما عمل فى مجال الدراما أيضاً، وكانت آخر أعماله الفنية مسلسل الدالى عام 2007، “الجزء الثاني”.