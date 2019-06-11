الاكثر مشاهدة اليوم - ياسمين الخطيب: زواجي من خالد يوسف لعنة.. ولست متعاطفة مع بنات الفيديوهات الجنسية (فيديو)

قالت الكاتبة ياسمين الخطيب إنها مشفقة جدًا على الفتيات اللائي ظهرن بالفيديو الإباحي مع المخرج الشهير، والمتهمين بقضية الفيديوهات الجنسية، ولكنها ليست متعاطفة معهم، قائلة: “على حد علمي إنهم قالوا في التحقيقات أن هذه الفيديوهات





سجلت في 2014 وفي هذا العام أنا وخالد يوسف مكناش متجوزين وبالتالي أنا مش طرف في القصة ديه”.

الكاتبة ياسمين الخطيب : زواجي من خالد يوسف لعنة.. ولست متعاطفة مع بنات الفيديوهات الجنسية





وأضافت الخطيب، خلال لقائها ببرنامج “شيخ الحارة”، المذاع على قناة “القاهرة والناس”، “أنه في عام 2017 كتبت بوست على صفحتي على “الفيس بوك: أنا لا أنزه نفسي على فعل البشرية وأنا اخطأت وأصحح اليوم خطأي بالإنفصال، قائلة:”





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وتابعت أن الذي التقط هذه الصورة ابنه وكانت في حفل رأس السنة بالجونة في عام 2017، في رحلة كانت عائلية، مؤكدة إنها لا تقوم بتسريب الصورة، متسألة ماذا ينقصني لكي أدعي زواجًا من رجل انتهت علاقتنا من سنتين؟

واستكملت إن زواجي من خالد يوسف كانت بمثابة لعنة تطاردني، ولست معتزه بها وهذه مرحلة لست متشرفة بها على الإطلاق.

الكاتبة ياسمين الخطيب : زواجي من خالد يوسف لعنة.. ولست متعاطفة مع بنات الفيديوهات الجنسية





الكاتبة ياسمين الخطيب : زواجي من خالد يوسف لعنة.. ولست متعاطفة مع بنات الفيديوهات الجنسية

وفي وقت سابق، أعلنت حنان أحمد، محامية شيما الحاج، في القضية المعرفة إعلاميًا بـ “الفيديوهات الجنسية” تجديد حبس كلًا من منى فاروق وشيما الحاج، 45 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامهن بنشر فيديو فاضح مع مخرج شهير.

وكشفت حنان أنها ستقوم بالاستئناف على قرار النيابة بالتجديد، خاصة وأن فترة الحبس الاحتياطي انتهت بالفعل خلال الفترة الماضية، وكان ينتظر الإحالة للمحكمة أو الحصول على البراءة.

وأضافت حنان لـ”القاهرة 24″ أنها تناشد المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام بالتحرك في القضية، إذا أن تقرير النيابة الثاني لم يقدم في القضية إلى الآن، على الرغم من تأكيد التقرير الأولى ببراءة موكلتها من كافة الاتهامات المدفوعة ضدها، وإنها لم تقم بنشر أي فيديوهات تخل بالأداب العامة.