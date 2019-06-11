اجابات امتحان الرياضيات توجيهي 2019 في الاردن - رياضيات ادبي علمي

نشرت إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء اجابات اسئلة أول امتحان من امتحانات الثانوية العامة الدورة الصيفية في مبحث الرياضيات الورقة الأولى.

وقال مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة، في تغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "التزمنا بأن جميع الفقرات من الكتاب المقرر، نرفق الفقرة ورقم صفحة الإجابة من الكتاب للفرعين العلمي والأدبي في مبحث الرياضيات".

من جهته، قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات، الدكتور نواف العجارمة، إنّ أسئلة امتحان الثانوية العامة "التوجيهي” اليوم الثلاثاء،كانت من داخل كتاب المدرسي المقرر، موثقًا ذلك بصور تظهر رقم الصفحة .

وكتب العجارمة على "تويتر”: "اليوم الأول، التزمنا بأن جميع الفقرات من الكتاب المقرر، نرفق الفقرة ورقم صفحة الإجابة .من الكتاب للفرعين العلمي والأدبي في مبحث الرياضيات.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني اليوم قد زار عددا من قاعات امتحان الثانوية العامة للاطمئنان على سير الامتحان الذي بدأ اليوم وينتهي في الأول من شهر تموز القادم.