امتحان وطني الرياضيات 2018 في المغرب - تسريب 2019

مكنت عمليات مراقبة الإمتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا، دورة يونيو 2019، والتي انطلقت اليوم الثلاثاء حادي عشر يونيو الجاري، بمختلف مراكز التباري بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتارودانت، على ضبط ثلاث حالات غش في صفوف الممتحنين.

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الحالات الأولى، ضبطت بثانوية العرفان بالجماعة القروية إكلي بأولاد برحيل ضواحي تارودانت، بعد ضبط ممتحن وبحوزته مخطوطات مصغرة، حيث تم تحرير محضر قانوني في النازلة، وحرمان الممتحن من إتمام باقي المواد المتبقية، وذلك في انتظار باقي الإجراءات القانونية الأخرى.

أما الحالتين الثانية والثالثة، فقد تم ضبطهما في صوف الأحرار شعبة العلوم بالثانوية التقنية بسطاح المدينة الحي المحمدي. ويتعلق الأمر بممتحن وممتحنة، ضبط بحوزتهما هاتفين نقالين، حينها تم اتخاذ الإجراءات القانونية والمسطرية في حقيهما.

وعلى مستوى الجهة، يضيف البلاغ، فإن 45784 مترشحة ومترشحا سيجتازون الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا في دورتها العادية لسنة 2019، التي انطلقت اليوم وإلى غاية 14 يونيو الجاري.