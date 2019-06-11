شاهد: مسرحية ليلة زفته بجودة عالية بطولة حسن البلام

عرضت مسرحية "عـنتر المفلتر" بطولة الفنان طارق العلي، جمال الردهان، والعمل من تأليف عيسى عبدالله، وإخراج مشاري المجيبل العرض على مسرح ميدان حولي، أسعار التذاكر 30-25-20-15-12-10 دينار.

وتقدم كذلك مسرحية " ليلة زفته" بطولة حسن البلام، زهرة عرفات، أحمد العونان، لولوة الملا، فهد البناي، عبدالعزيز النصار، خالد المظفر، محمد الرمضان، والعمل من تأليف الكاتب أحمد العوضي وإخرج عبد الله البدر العرض على مسرح نادي اليرموك أسعار التذاكر 30-25-20-15-10-7 دينار

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اما مسرحية " شبح الأوبرا " فهي من بطولة حمد العماني، هبه الدري، مشاري البلام، أحمد إيراج، ناصر الدوب، عصام الكاظمي، العمل من إخراج محمد الحملي، العرض على مسرح الأوبرا في جمعية الكشافه بحولي أسعار التذاكر 30-25-20-15-10 دينار.

وتعرض كذلك ‏‎مسرحية " سحيله أم الخلاجين " بطولة هدى حسين، سحر حسين، سعيد الملا، منى شداد، شوق عبد المحسن، العمل من تأليف وإخراج نجاة حسين العرض على مسرح جمعية شرق أسعار التذاكر 30-25-20-15-10 دينار.

وتقدم كذلك ‏‎مسرحية "أتمني" بطولة شجون بثينه الرئيسي غدير السبتي ملك أبو زيد ليلى الرندي بدر العطوان عبد الله عبد الرضا وديمة أحمد والعمل من إعداد سحاب إخراج عبد الله عبد الرضا العرض على مسرح تنمية المجتمع - اليرموك أسعار التذاكر 30-25-20-15-10-7 دينار.