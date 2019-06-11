"وفاة معتز مطر" تثير جدلًا واسعا في مصر

ناقش الإعلامى محمد الباز، مقدم برنامج" 90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، الخبر المتداول عن وفاة الاعلامي معتز مطر في حادث سير، واختفائه منذ أسبوع، مؤكدًا أن هذا الخبر مجرد شائعة.

ووجه الباز، رسالة لمعتز مطر، قائلًا: "أنت تتحدث عن لسان مجموعة ضالة من المواطنين وليس باسم كل المصريين، وستأتي إلى مصر وستحاسب على ما اقترفته بحق هذا الوطن من خيانة وعمالة للخارج".

وتناول بعض التدوينات على شائعة وفاته، حيث استقبل البعض هذه الشائعة بالسعادة البالغة، والبعض الآخر تمنى أن لا يكون الخبر غير صحيح، حتى يتم محاكمته ومحاسبته، والبعض تحدث بأن موت "مطر" ليس بجديد، لأنه مات من وجهة نظره منذ أن خان هذا الوطن.

معتز مطر صحفي وإعلامي مصري ذاع صيته بعد الثورة المصرية عبر برنامجه مع معتز على قناة الشرق، واشتهر بنقده اللاذع للحكومة المصرية بعد الانقلاب العسكريوللوضع العربي المتردي عامة.

عمل مطر في بداياته بالصحافة، ثم عمل إعلاميا رياضيا في شبكتي فن ومودرن، وبعد ثورة يناير، قدم برنامج محطة مصر على قناة مودرن حرية التابعة لشبكة مودرن حتى تركها في فبراير 2012 بسبب قطع الصوت عنه بدون سبب.