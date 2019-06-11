نتيجة ألإعدادية الأزهرية والرابط الفوري لمعرفة النتيجة برقم الجلوس أو الاسم

بعد تصريح شيخ الأزهر الشريف بظهور نتائج الامتحانات بعد أجازة عيد الفطر عبر بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، بات الانتظار والبحث عن مواقع توفر النتائج الامتحانات والتي يمكن أن يكون هناك صعوبة في الوصول إليها بسبب الضغط علي المواقع، فيجب أن يتوفر لديك سرعة للأنترنت قوية ويمكنك أعاده تشغيل جهازك إذا وجدت أن الموقع لا يستجيب

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طريقه الحصول علي نتيجتك عبر موقع بوابة الأزهر

بعد أن قام شيخ الأزهر الشريف باعتماد درجات الإعدادية والتي تم رفعها علي موقع الأزهر، أستعد الطلاب للحصول علي النتيجة خلال المواقع والتي سوف تكون متوفرة بالمعاهد بعد ظهورها علي المواقع، فقط اتبع الخطوات كل ما عليك هو فتح رابط بوابة الأزهر

ضع رقم جلوسك وأسمك وبياناتك وسوف تظهر النتيجة فورا، ولكن أحيانا يكون هناك ضغط وسقوط للموقع مما يحول دون وصولك لأي نتيجة لذلك كل ما عليك هو الاستمرار في محاوله فتح الرابط أو قم بإعادة تشغيل جهازك الخاص، يفضل الدخول بجهاز الكمبيوتر أفضل من أستخدام الهواتف الذكية، حيث أن أنظمة الويندوس أقوي من أنظمة الأندرويد فيما يختص بالمواقع.

أكد رئيس الأزهر علي نزاهة عملية التصحيح وجدية التصحيح دون ظلم لأي من الطلبة، مطمئنا بذلك أولياء الأمور والطلاب في أنتظارهم لظهور النتائج والذي يسبب قلقا كبيرا للطلاب وذويهم مع التمنيات الكبيرة بالنجاح والتوفيق لجميع طلابنا بالمرحلة الإعدادية الأزهرية

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