تنسيق الثانوية العامة 2019 القليوبية ظهر وأرسله المحافظ لـ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ويمكنك التعرف عليه في المقال التالي حيث وصل الحد الأدنى لـ 228 درجة بعدما اعتماد الأستاذ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، الحد الأدنى لـ تنسيق الثانوية العامة 2019 القليوبية والذي على أساسه يتم قبول الطلبة المتقدمين في الصف الأول الثانوي بالمدارس التي تتبع مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية للسنة الدراسية 2019- 2020.

الحد الأدنى تنسيق الثانوية العامة 2019 القليوبية 228 درجة

وبعدما عرفنا أن تنسيق الثانوية العامة 2019 القليوبية هو 228 درجة ( مائتي وثمانية وعشرين درجة) بالتالي يمكن للطلاب الذين حصلوا على الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية بهذه الدرجة فما فوق الالتحاق في المدارس بالمرحلة الثانوية في نطاق محافظة القليوبية ووفق الكثافة الخاصة بالطلاب والطالبات التي تحددها اللوائح لهذه المدارس، وأرسل محافظ القليوبية،الأستاذ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، لكل الطلاب والطلبة من أبناء محافظة القليوبية النجاح والتوفيق.

بعدما عرفنا تنسيق الثانوية العامة 2019 القليوبية يمكنك أيضًا أن تتعرف أيضًا عزيزي الطالب أو عزيزتي الطالبة على بدائل الثانوية العامة في مصر 2019 إن لم تستطع أن تصل للحد الأدنى للقبول من هنا.

محافظ القليوبية يعلق على تنسيق الثانوية العامة 2019 القليوبية

وعلق محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق على تنسيق الثانوية العامة 2019 القليوبية قائلا إن هذه السنة هناك ارتفاع في نسبة الناجحين واستمرارية للقبول بنفس درجات السنة الماضية، وذلك بسبب المجهود الذي تبذله المحافظة في فتح المزيد من الفصول التعليمية الجديدة من أجل أن تستوعب الارتفاع الطلابي بصورة متزايدة كل عام، وكذلك قام المحافظ باعتماد النتيجة النهائية للامتحانات آخر السنة لمرحلة التعليم الأساسي لـ الأمل للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح تصل إلى خمسة وثمانين و 2 من عشرة بالمائة ونسبة نجاح المكفوفين بنسبة نجاح مائة بالمائة.

تنسيق مدرسة الانتاج الحربي 2019

← إقرأ أيضاً: