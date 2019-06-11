“ترقب” اليوم نتائج السادس الإبتدائي بمحافظة نينوي من خلال موقع ناجح

متابعينا الأعزاء في العراق وفي الوطن العربي الكبير، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المحتوي وهو نتيجة الصف السادس الإبتدائي بمحافظة نينوي بالعراق، والتي يزداد البحث عليه على محركات البحث المختلفة في مثل هذا التوقيت من كل عام، ويترقب مئات الألاف من الطلبة العراقيين على مستوي جميع محافظات العراق ،ظهور النتائج للإطمئنان على نتيجة المرحلة الإبتدائية التي تؤهلهم الي المرحلة الإعدادية.

أعلن الموقع الرسمي “النجاح” المختص بإعلان النتائج، أن نتيجة الصف السادس العراقي باتت على وشك إعلانها ورفعها على الموقع، بعد إعتمادها بشكل رسمي اليوم،وكانت النتيجة بمحافظة نينوي الترم الثاني 2019 هي، 53% وتم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء 11/6/2019 وينتظر رفعها على الموقع بين لحظة وأخري.

رابط نتائج السادس الإبتدائي الترم الثاني محافظة نينوي

يمكنك معرفة النتائج للصف السادس العراقي الترم الثاني 2019، من خلال ملفات جوجل درايف، والتي صرحت وزارة التربية العراقية، أنه يمكن الإستعلام عن النتيحة من خلالها عن طريق ، أسم المدرسة، ورقم الطالب ، ومن خلال الصفحة الرسمية علي قناة التيليجرام بوزارة التربية العراقية.

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رابط موقع ناجح لنتائج الإمتحانات.

ومن خلال رابط موقع النجاح لنتائج الإمتحانات.

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العراقية، أنه قد أدي إمتحان الصف السادس الإبتدائي الترم الثاني للعام الحالي، 825824 طالب وطالبة على مستوي جميع محافظات العراق، وأنه قد ظهرت نتيجة بعض المحافظات، والمحافظات المتبقية ستعلن قريباً جداً تباعاً، ونحن من خلال موقعنا نجوم مصرية نتمني النجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات.

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