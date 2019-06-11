بوابة أزهر لنتائج الشهادات الابتدائية والإعدادية برقم الجلوس azhar eg results 2019

ننشر رابط دخول بوابة أزهر لنتائج الشهادات الابتدائية والإعدادية 2019 برقم الجلوس فقط، أو رابط دخول بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية “الصف السادس الابتدائي” الترم الثاني، ونتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي “الدور الأول” للعام الدراسي الحالي 2018-2019، وذلك بعد أن تم اعتماد الشهادات الأزهرية اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 11 يونيو 2019م.

وقد تم إيضاح أعداد الطلاب الذين قاموا بأداء الامتحانات النهائية للشهادات الأزهرية “الابتدائية، الإعدادية” من قبل المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر، الذين يمكنهم حالياً استخراج النتائج من خلال بوابة أزهر لنتائج الشهادات الإلكترونية azhar eg results الرسمي، بالإضافة إلى نسبة النجاح المئوية للطلاب والطالبات لهذا العام الدراسي، ومن يرغب في التعرف على الأعداد ونسبة النجاح يمكنه ذلك من خلال النقاط التالية:

أعداد الطلاب/الطالبات “الشهادة الابتدائية” الأزهرية: (149303) طالباً وطالبةً. نسبة النجاح المئوية لطلاب/طالبات “الشهادة الابتدائية” الأزهرية: (72.22%) من إجمالي المتقدمين أعداد الطلاب/الطالبات “الشهادة الإعدادية” الأزهرية: (122426) طالباً وطالبةً. نسبة النجاح المئوية لطلاب/طالبات “الشهادة الإعدادية” الأزهرية: (65.22%) من إجمالي عدد المتقدمين.

بوابة أزهر لنتائج الشهادات 2019

تم الإعلان رسمياً عن اعتماد نتيجة الشهادات الأزهرية 2019 (نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019) الفصل الدراسي الثاني “الدور الأول” للعام الدراسي 2018-2019م، حيث تم اعتمادها من جانب الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور “أحمد الطيب” شيخ الأزهر الشريف، حيث تتيح بوابة الأزهر الإلكترونية في الوقت الحالي إمكانية (الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري، استخراج نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2019).

ويجب العلم بأن المركز الإعلامي للأزهر الشريف أوضح بأن هناك طريقتين لاستخراج نتيجة الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية، حيث يُمكن من خلال إحدى الطريقتين معرفة نتيجة الامتحانات النهائية الأزهرية، وتتمثل هاتين الطريقتين في التالي:

دخول بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج ( azhar eg results ) أو بوابة أزهر لنتائج الشهادات الرسمية.

) أو بوابة أزهر لنتائج الشهادات الرسمية. الاتصال على الخط الساخن على الرقم التالي (19493).

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