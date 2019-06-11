نتائج الشهادات الأزهرية 2019 | بوابة الأزهر الإلكترونية azhar eg results برقم الجلوس

بعد الترقب الكبير من جانب أولياء الأمور والطلاب والطالبات للإعلان عن نتائج الشهادات الأزهرية 2019 وإتاحة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 واستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني “الدور الأول” للعام الدراسي الحالي 2018-2019م، فقد تم الإعلان بشكل رسمي من جانب المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر الشريف بأنه قد تم اعتماد نتيجة الشهادات الأزهرية 2019 (نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019) الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 2018-2019م “الدور الأول”.

ويتم الاستعلام عن نتائج الشهادات الأزهرية 2019 من خلال الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية باتباع الرابط الرسمي المرفق، أو من خلال الاتصال على الخط لساخن على الرقم التالي (19493)، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية ننشر رابط بوابة الأزهر نتائج الامتحانات الرسمية، بالإضافة إلى أعداد الطلاب المتقدمين لأداء الاختبارات النهائية للشهادتين الابتدائية والإعدادية ونسبة الناجحين المئوية للشهادات الأزهرية.

نتائج الشهادات الأزهرية 2019

تم اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني ونتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الثاني “الدور الأول” من العام الدراسي 2018-2019م من قبل الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، وتم ذلك نيابةً عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وأعلنت بوابة الأزهر الإلكترونية الموقع التعليمي azhar eg results عن إتاحة نتائج الشهادتين بشكل رسمي اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 11 يونيو 2019م.

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ويتيح موقع الأزهر للنتائج الإلكتروني أمام كافة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إمكانية الاستعلام واستخراج نتائج الشهادات الأزهرية 2019 برقم الجلوس فقط، كما يُمكن الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية أو نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 من خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم المرفق أعلى الموضوع عبر موقع نجوم مصرية، ومن يرغب في التعرف على أعدد الطلاب ونسبة النجاح المئوية لهذا العام، يمكنه ذلك من خلال النقاط التالية:

عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الابتدائية النهائية 149303 طالباً وطالبةً.

نسبة نجاح الطلاب/الطالبات للشهادة الابتدائية الأزهرية 72.22% من إجمالي عدد المتقدمين.

عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 122426 طالباً وطالبةً.

نسبة نجاح الطلاب/الطالبات للشهادة الإعدادية الأزهرية 65.22% من إجمالي عدد المتقدمين.

ومن يرغب في الاستعلام عن نتائج الشهادات الأزهرية 2019 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس فقط، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي (azhar eg results)، مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق.

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