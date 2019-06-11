بعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في جميع محافظات الجمهورية، أصبح أمام كل طالب وولي أمر طريقين لإكمال مسيرة التعليم، فإما أن يتجه الطالب إلى التعليم العام ومن ثم الدراسة الجامعية، أو اختصار الطريق إلى التعليم الفني، ودخول سوق العمل مبكرًا، وتتجه الأنظار والرغبات دائمًا إلى مدارس التمريض لضمان العمل بعد التخرج .

موعد وشروط التقديم في مدارس التمريض 2020

مدة الدراسة خمس سنوات .

ان يكون المتقدم مصري الجنسية حسن السير والسلوك .

الحصول على الشهادة الإعدادية الحديثة لغة إنجليزية للعام الدراسى ۲۰۱۹ .

القبول طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة ويتم تحديد الحد الأدني للقبول بعد الإنتهاء من أعمال التنسيق .

أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية والابتدائية على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة حرصا على مبدأ التوطين .

لا يقل سن المتقدم عن ( 15 ) عاما ولا يزيد عن ( ۱۸ ) عاما في أول اكتوبر 2019م .

الا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة .

عدم النقل من محافظة لأخرى أثناء الدراسة .

الأوراق المطلوبة :

بيان نجاح .

شهادة الميلاد .

بطاقة الأب .

شهاده حسن سير وسلوك .

الجنسية .

البطاقة الصحية .

الاختبارات :

ضرورة اجتياز الاختبارات الأتية :

الإختبار الشخصى .

قوة الملاحظة .

اللباقة في الحديث .

سرعة الاستجابة ورد الفعل .

مهارات التواصل .

المعلومات العامه .

الإختبار الطبي :

كشف رمد .

كشف باطنة .

عظام .

انف واذن .

نفسية وعصبية .

اختبار مخدرات .

تحليل قيروسات .

اشعة على الصدر .

رسم قلب .

الإختيار النفسي ( بواسطة أخصائي أمراض نفسية ) .

أختبارات أخرى :

إختبار الإملاء للغة العربية ( يشترط الحصول على سبعة درجات من عشرة لاجتياز الاختبار ) .

إختبار اللغة الإنجليزية .

كشف الهيئة ( الخلو من العيوب الخلقية – حسن المظهر سلامة النطق – التناسق بين الطول والوزن ) .

الاقرارات المطلوبة في حالة اجتياز الاختبارات السابقة :

تعهد على الطالب أو الطالبة وكذا ولى الأمر بقبول التوظيف بالمواقع الطبية في مختلف المحافظات حسب حاجت العمل وطبقا لما تحددة وزارة الصحة والسكان .

إقرار بعدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة .

إقرار بعدم النقل من مدرسية للأخرى أثناء فترة الدراسية ( ويتم النقل خلال فترة الإجازة الصيفية ويشترط موافقة الجهتين المنقول منها وإليها ) .

ملحوظات هامة :

يحق للجنة اضافة ما تراه مناسب من فحوصات واختبارات .

لكل محافظه تحديد المجموع الخاص بها من خلال التنسيق .

مكان ووقت التقديم :

يتم التقديم في مدارس المحافظة التي يقيم بها الطالب وبحسب المجموع المحدد .

يفتح التقديم لأسبوع واحد فقط فنرجوا المتابعة مع المدرسة

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