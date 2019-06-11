تراند اليوم : تسريب صورة فاضحة لـ منة شلبي وهذه حقيقتها ..شاهد

فنون - 15/04/2019 11:52

الخليج 365 - انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في الصفحات المعنية بأخبار النجوم والمشاهير صورة للفنانة المصرية منة شلبي اثناء تواجدها بإحدى المناسبات ووصفت الصورة من قبل متابعين بالفاضحة .

وظهرت منة شلبي في الصورة مرتدية فستانا اسود مكشوف الصدر بحيث ظهرت حمالة الصدر بشكل واضح، ما جعلها تتعرّض للكثير من الانتقادات وخاصة انها باتت من نجوم الصف الاول بين ممثلي السينما وليست ممن يسعين للشهرة من خلال التعرّي ، وفق لوصف متابعين .

اقرأ أيضا : هكذا اصبحت خيرية باب الحارة بعد زيادة وزنها ..شاهد وانصدم

Advertisements

من جهتها دافعت مواقع فنية عن منة شلبي وكشفت ان الصورة قديمة حيث التقطت لها قبل سنوات أثناء حفل تكريم وأمام جمع غفير من الاشخاص نافية وهي تتفق مع ما ترتديه منى شلبي في المناسبات العامة .