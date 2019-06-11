شهادة الصف الثالث الاعدادى الازهرى عبر بوابة الازهر الالكترونيه للنتائج ٢٠١٩ www.azhar.eg

يمكنك معرفة نتئجة شهادة الصف الثالث الاعدادى الازهرى من خلال بوابة الازهر الالكترونيه للنتائج ٢٠١٩ www.azhar.eg الآن وذلك من خلال رقم الجلوس بعدما أعلن وكيل الأزهر، الشيخ صالح عباس، اليوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2019، ويقدم موقع ( نجوم مصرية ) شرح بسيط لكيفية الحصول على شهادة الصف الثالث الاعدادى الازهرى من خلال مجموعة من الخطوات السهلة للغاية، إن لم تنجح في الحصول على شهادة الصف الثالث الاعدادى الازهرى عبر الاتصال بالخط الساخن على الرقم 19493.

شهادة الصف الثالث الاعدادى الازهرى اتبع الخطوات التالية للحصول على النتيجة

1- أولًا قم بالدخول إلى موقع بوابة الازهر الالكترونية للنتائج 2019 www.azhar.eg.

2- ثانيًا: عليك أن تقوم بتحديد الخانة الخاصة بالإعدادية كما تجد في الصورة بالأسفل لتحصل على شهادة الصف الثالث الاعدادى الازهرى.

3- ثالثًا قم بإدخال رقم الجلوس.

4- رابعًا انقر على بحث.

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موقع بوابة الازهر الالكترونيه للنتائج ٢٠١٩ www.azhar.eg بطيء بسبب الضغط

رصد موقع نجوم مصرية مشكلة في موقع بوابة الازهر الالكترونيه للنتائج ٢٠١٩ www.azhar.eg الذي يمكنك الحصول عبره على نتيجة شهادة الصف الثالث الاعدادى الازهرى للعام الدراسي 2018-2019 وهو بطيء للغاية وذلك بسبب كمّ الدخول عليه الهائل من أولياء الأمور وطلبة وطلاب الشهادة الاعدادية الازهرية، وكذلك الشهادة الاعدادية الابتدائية الازهرية لذلك عليك أن تحاول أكثر من مرة وتقوم بعمل ( رفريش) بالضغط على زرّ f5 والعمل على الحصول على النتيجة كما هو موضح أعلاه.

عليك أن تعلم أن النتيجة الموجودة على الموقع نتيجة استرشادية فقط، ولا تعرض الدرجات الخاصة بالمواد، لذلك يمكنك أن تعود إلى المعهد الخاص به الازهري لمعرفة الدرجات الخاصة بالمواد المختلفة، وجدير بالذكر أن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أوضح أن عدد الممتحنين في الشهادة الاعدادية كان 122426 طالبة وطالب، وبلغت نسبة النجاح 65.22%بالمائة وهي نسبة جيدة نوعًا ما، وأرسل تمنياته لجميع الطلبة بالنجاح والتوفيق.

يمكنك معرفة نتيجة الشهاده الابتدائيه الازهريه 2019 برقم الجلوس من هنا

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