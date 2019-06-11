“ألاستعلام عن نتيجة الإعدادية” بالأزهر ألترم الثاني 2019 احصل على “نتيجة...

ظهور “نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية” للعام الدراسي 2018-2019، وقد أدي جميع الطلاب جميع الامتحانات في شهر مايو 2019، ونظهر عليكم متابعة ظهور النتيجة ورابط نتائج الأزهر التعليمية “الابتدائية والإعدادية” عبر رابط موقع الأزهر التعليمي للنتائج. ويقوم كل طالب بالتعرف على نتيجته من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص به على الموقع، ومن الممكن الحصول علي النتيجة من المدرسة التابعة له في اليوم التالي لإعلان النتائج على الموقع.

كيفية معرفه درجات الشهادة الابتدائية والإعدادية ألترم الثاني برقم الجلوس من رابط النتائج

نقوم بالدخول علي موقع النتائج الآتي للاستفسار عن النتيجة: النتيجة هنا.

نقوم بكتابة رقم جلوس الطالب في الخانة الفارغة ثم الضغط علي أظهار النتيجة.

أسماء أوائل الجمهورية لجميع المحافظات للشهادة الإعدادية 2019

عبد الرحمن نصر أحمد مهدي بمحافظة (الوادي الجديد) 99,5%

محمد مصلحي أحمد مصلحي بمحافظة (جنوب سيناء) 98,4%

آلاء عصام علي محمد طمان بمحافظة (دمياط) 98,3%

شيماء طه حسن الغباشي بمحافظة (دمياط)98,1%

مريم ربيع يوسف عبد الجواد بمحافظة (الفيوم)97,8%

مريم عزت صبري عباس بمحافظة (شمال القاهرة)97,8%

نسيبه عماد جمال خليل بمحافظة (الوادي الجديد)97,6%

أسامة فتحي عبد المحسن بمحافظة (الوادي الجديد)97,6

سهيله محمود محمد السنوسي بمحافظة ( بورسعيد)97,6%

سمير محمد سمير السعيد بدر بمحافظة (دمياط)97.6%

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تنويه هام: كل من يرغب في الاستفسار عن النتيجة يقوم بترك رقم الجلوس الخاص به في تعليق وسنرد عليه بتفاصيل النتيجة.

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