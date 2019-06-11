“برقم الجلوس”.. اعرف نتيجة الابتدائية والإعدادية بالأزهر 2019..ظهرت الآن”نتيجة...

تم اعتماد “نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية” ألترم الثاني 2019 الآن، من وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس وسوف نوضح لكم من خلال موقع نجوم مصرية “نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية” والشهادة الابتدائية الأزهرية وما هي أسماء أوائل الإعدادية في جميع المحافظات، وسوف نوشح للجميع كيفية الحصول علي النتيجة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس، فقد انتهي مراجعي أوراق إجابات الطلاب بالأمس وتم ترصيد الدرجات وتم رفعها علي الموقع لجميع الطلاب، واليكم تفاصيل الاستفسار عن النتيجة.

كيفية ألاستعلام عن “نتيجة الإعدادية الأزهرية” برقم الجلوس أو الاسم ألترم الثاني 2019

يتم الدخول علي الموقع الآتي للاستفسار عن النتيجة: النتيجة هنا.

نقوم بإدخال رقم الجلوس ثم الضغط علي أظهار النتيجة.

“نتيجة الشهادة الإعدادية” الأزهرية 2019 جميع المحافظات

قام شيخ الأزهر باعتماد “نتيجة الشهادة الإعدادية” 2019 برقم الجلوس للترم الثاني، وبلغت نسبة الناجح 65.2%، وادي الامتحانات حوالي 125 ألف طالب وطالبة، كل من يرغب في الحصول علي النتيجة يقوم بالتوجه إلى موقع بوابة الأزهر الإلكترونية أو الموقع المحدد في الرابط السابق ثم كتابة رقم الجلوس، وأشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن “نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019 ” نسبه نجاحها لهذا ألترم تعتبر مرتفعه مقارنه بالترم الأول، ومن يواجه صعوبة في الحصول علي النتيجة يترك رقم الجلوس في تعليق وسناتي له بالنتيجة، نتمنى التوفيق والنجاح للجميع .

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