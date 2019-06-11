نتيجة الشهاده الابتدائيه الازهريه 2019 برقم الجلوس ظهرت الآن على موقع بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2019 بكل سهولة ويسر فمن خلال موقع www.azhar.eg نتائج الذي أعلن عنه وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس وأنه هو الموقع الرسمي المنشور عليه نتيجة الشهاده الابتدائيه الازهريه 2019 برقم الجلوس ووسيلة أخرى هي الرقم الساخن 19493 حيث وصل عدد الناجحين في الشهادة الابتدائية الازهرية للعام الدراسي 2018 -2019 نحو 72.22% اثنان وسبعون و22 ألف في المائة، وذلك من مجمل الطلبة والطلاب الذين دخلوا الاختبارات والامتحانات البالغ عددهم 149 ألف و 303 طالبة وطالب، وهي نسبة تزيد عن نسبة نجاح الشهادة الاعدادية الازهرية الحالية، وفي هذه المقالة سنشرح لكم بالتفصيل كيفية الدخول والحصول على نتيجة الشهاده الابتدائيه الازهريه 2019 برقم الجلوس فتابعونا ولا تنسونا من تعليقاتكم واستفساراتكم.

نتيجة الشهاده الابتدائيه الازهريه 2019 برقم الجلوس خطوات الحصول على النتيجة

من أجل الحصول على نتيجة الشهاده الابتدائيه الازهريه 2019 برقم الجلوس عليك أن تدخل رابط بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2019 http://www.azhar.eg/ وبعد ذلك تقوم بوضع علامة على الابتدائية الموجودة اسفل نتائج الشهادة الازهارية 2018-2019 ثم تكتب رقم الجلوس وتضغط بحث، وعليك أن تراجع المعهد الازهري الذي تدرس فيه لمعرفة درجات المواد لأن هذه النتيجة استرشادية فقط في الوقت الحالي.

خطوات سهل للحصول على نتيجة الشهاده الابتدائيه الازهريه 2019 برقم الجلوس

1- حتى تحصل على على نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية الترم الثاني 2019 ادخل إلى رابط بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2019 التالي : http://www.azhar.eg/

2- قم بوضع علامة على خانة الإبتدائية وذلك من أجل تحديدها ومعرفة الموقع أنك تريد نتيجة الشهادة الإبتدائية الازهرية.

3- دوّن رقم الجلوس الخاص بك بكل حرص على المستطيل المكتوب عليه ادخل رقم الجلوس.

4- اضغط على بحث وستظهر لك النتيجة الاسترشادية وليس درجات المواد لذلك عليك مراجعة المعهد فيما بعد للحصول على نتائج الامتحانات الازهر الشريف.

ويمكنك الحصول على :نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري برقم الجلوس من هنا

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