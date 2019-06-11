ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري برقم الجلوس والتي يمكنك الحصول عليها من خلال بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2019 حيث اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء الموافق 11-يونيو-2019نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري برقم الجلوس للعام الدراسي 2018-2019 ووصلت نسبة النجاح بصورة عامة في نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري برقم الجلوس إلى 65.22% أي خمسة وستون و 22 بالمائة من إجمالي الطلاب الذين دخلوا الاختبارات والذين وصل عددهم 122 ألف و 426 طالبة وطالب، وأكد وكيل الأزهر أنه يمكن معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري برقم الجلوس 2019 من خلال وسيلتين سنشرحمها في التقرير التالي بالصور فتابعونا.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري برقم الجلوس 2019

كما ذكرنا في هذا التقرير سنشرح الطريقتين التي يمكنك عزيزي الطالب الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري برقم الجلوس 2019، أما الطريقة الأولى فهي عن طريق بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2019 للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الترم الثاني 2019

الوسيلة الأولى: ادخل رابط بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2019 للحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري برقم الجلوس

الخطوات للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الترم الثاني 2019 من خلال رابط بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2019 http://www.azhar.eg/ ثم ستعثر مكتوب كما في الصورة وينبغي عليك أن تختار الخانة التي مكتوب عليها الإعدادية وفي المستطيل المكتوب عليه ( ادخل رقم الجلوس) ستقوم بكتابة رقم الجلوس الخاص بك بكل دقة ثم تكتب بحث، وستظهر بكل سهولة ويسر، ويرجى العلم أن هذه النتيجة استرشادية فقط، ولابد من مراجعة المعهد للحصول على درجات المواد.

Advertisements

خطوات أبسط نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري برقم الجلوس

1- للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الترم الثاني 2019 ادخل إلى رابط بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2019 التالي : http://www.azhar.eg/

2- قم بوضع علامة على خانة الإعدادية وذلك من أجل تحديدها ومعرفة الموقع أنك تريد نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية.

3- دوّن رقم الجلوس الخاص بك بكل حرص على المستطيل المكتوب عليه ادخل رقم الجلوس.

4- اضغط على بحث وستظهر لك النتيجة الاسترشادية وليس درجات المواد لذلك عليك مراجعة المعهد فيما بعد للحصول على نتائج الامتحانات الازهر الشريف.

أما الوسيلة الثانية للحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري برقم الجلوس وذلك من خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم 19493.

← إقرأ أيضاً: