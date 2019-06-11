بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2019 ظهرت عليها نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري برقم الجلوس أي نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الترم الثاني 2019 وذلك بعد اعتماد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء الموافق 11-6-2019 نتيجة الشهادة الازهرية الابتدائية للعام الدراسي 2018-2019 وكذلك اعتماده نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية للسنة الدراسية 2018-2019 وفي هذه المقالة سنشرح لكم كيفية الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري برقم الجلوس، وكذلك نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الترم الثاني 2019 من خلال رابط بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2019 فتابعونا.

رابط بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2019

خطوات معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري برقم الجلوس سهلة للغاية كل ما ينبغي عليك هو الدخول إلى رابط بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2019 وبعد ذلك ستجد مكتوب كما في الصورة التالية نتائج الشهادات الأزهرية 2018-2019 وفي حالة أنك لو ترغب في الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري برقم الجلوس عليك أن تختار الخانة التي مكتوب عليها الإعدادية وفي المستطيل المكتوب عليه ( ادخل رقم الجلوس) ستقوم بكتابة رقم الجلوس الخاص بك بكل دقة ثم تكتب بحث، وستظهر بكل سهولة ويسر، ويرجى العلم أن هذه النتيجة استرشادية فقط، ولابد من مراجعة المعهد للحصول على درجات المواد.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري برقم الجلوس

1- للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الترم الثاني 2019 ادخل إلى رابط بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2019 التالي : http://www.azhar.eg/

2- قم بوضع علامة على خانة الإعدادية وذلك من أجل تحديدها ومعرفة الموقع أنك تريد نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية.

3- دوّن رقم الجلوس الخاص بك بكل حرص على المستطيل المكتوب عليه ادخل رقم الجلوس.

4- اضغط على بحث وستظهر لك النتيجة الاسترشادية وليس درجات المواد لذلك عليك مراجعة المعهد فيما بعد للحصول على نتائج الامتحانات الازهر الشريف.

للحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية الترم الثاني 2019

1- حتى تحصل على على نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية الترم الثاني 2019 ادخل إلى رابط بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2019 التالي : http://www.azhar.eg/

2- قم بوضع علامة على خانة الإبتدائية وذلك من أجل تحديدها ومعرفة الموقع أنك تريد نتيجة الشهادة الإبتدائية الازهرية.

3- دوّن رقم الجلوس الخاص بك بكل حرص على المستطيل المكتوب عليه ادخل رقم الجلوس.

4- اضغط على بحث وستظهر لك النتيجة الاسترشادية وليس درجات المواد لذلك عليك مراجعة المعهد فيما بعد للحصول على نتائج الامتحانات الازهر الشريف.

** ملحوظة قد يكون الموقع بطيء في التحميل والفتح وذلك بسبب الهجوم الكبير وعدد الزيارات الكبيرة من الطلاب والطالبات للشهادتي الاعدادية والابتدائية الازهرية، فيرجى الصبر وعمل ريفريش دائمًا.

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